7人組グローバルHIPHOPガールズグループ・H//PE Princess（ハイププリンセス）の初冠番組となる全8話の特別番組『H//PE Princessのハイスクール！プリンセス』が、ABEMAにて2026年4月1日（水）夜9時より、独占無料配信される。

【映像】注目のHIPHOPガールズグループ・H//PE Princess

H//PE Princessは、2025年に日韓合同オーディション番組から誕生した7人組グループです。 2026年上半期のデビューを前に、岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）や、韓国の人気ヒップホップデュオ・Dynamic Duoの公演にゲスト出演するなど、異例の活躍を見せている彼女たちが、今回日本のバラエティ番組に初挑戦。



本番組は、日韓合同オーディションから誕生したH//PE Princessのメンバー7人が、日本のダンス専門高校の門を叩くところから始まる。彼女たちに課せられたのは、わずか3日後の卒業イベントで、現役高校生ダンサー7人と共に14人での合同パフォーマンスを成功させるという極めて過酷なミッション。プロのバックダンサーとしても活躍する高校生たちのスキルに刺激を受けながら、H//PE Princessのメンバーが焦り、悪戦苦闘しながらも見事に自分たちのパフォーマンスを仕上げていく姿は、まさに青春そのもの。限られた2日間という練習期間の中で、チームごとに分かれての特訓が始まりますが、言葉が通じないもどかしさを抱えながらも、日本語・韓国語が両方話せるメンバーを中心に、身振り手振りで心を一つにしていく。

さらに、パフォーマンスの裏側で見せるメンバーたちの“等身大の素顔”にも注目。練習後には、高校生が H//PE Princessのメンバーを自宅へ招き入れたり、チームごとに分かれた交流会を実施。将来の夢や不安を語り合うことで、単なる共演者を超えた固い絆が芽生えていく。頑張るメンバーのために高校生たちが日本グルメの差し入れを用意し、初めての味に目を輝かせて感動する初々しい一幕も。迎える本番当日。果たして、国境を越えた14人の少女たちは、3日間で奇跡のステージを作り上げることができるのか？一瞬たりとも目が離せない、感動の記録をぜひ確認したい。

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