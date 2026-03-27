うお座（2月19日～3月20日生まれ）の2026年度上半期の運勢は？

「今のわたしをもっと輝かせるヒントを。」

忙しい毎日を過ごす働くあなたに向けて、仕事や人間関係、恋愛、お金のことまで総合的に占う、運勢ガイド。

占い師の真木あかりさんが、「運気を味方につけて、自分らしく前向きに生きるためのヒント」をお届けします。

【総合運】

「コンフォートゾーン」を出る勇気 が、この時期のあなたの魂を自由に解き放ってくれるようです。

よく足を運ぶ場所、よく慣れたコミュニティといったものからいよいよ 「卒業」 する時期が近づいているのです。

地元を離れて遠い地で暮らし始める、転職をして新たな職場で働き始めるうお座さんはとても多いはず。

淋しい気持ちがないといえば嘘になるものの、あなた自身もどこか、場やコミュニティに“縛られている”状態になっていたのではないでしょうか。

そこから出ることで、「本当の自分」が身を置くべき場所やコミュニティを新たに作っていくことができるでしょう。

仕事でもプライベートでも「守られる側」から「守る側」に役割が変わる人も。

その視線の転換は非常にインパクト大で、気持ちが引き締まるものであるはずです。といっても、これは向こう7年ほど続いていく流れ、今は特に変化の予定はないものの、今後こうした動きがあればぜひ、思い出してみてください。

「今まで通り」を打ち破る勇気 が、桁違いの幸福に結びついていきます。

なお、不動産運には恵まれるので、引っ越しやマイホーム購入といったことは積極的に検討してみるといいでしょう。

【キャリア・仕事運】

裏切らない努力を、しっかり記録しよう

6月まではプライベートが充実しますが、決して「仕事を放ったらかしにして」といったニュアンスはありません。

むしろ仕事面では「まだまだ努力が足りない」と感じやすく──もう十分、頑張っているのですが、 たゆまぬ向上心 がそうした意識を生んでしまうのでしょう。

こうした思考パターンを払拭するには、 日々の努力を記録する のはいい選択に。

「これだけ積み上げたのだから、きっとうまくいく」「努力すれば必ず実るわけではないけれど、努力したことは必ず残り、また別の所で役立つときが来る」などと意識を高めていきたいところです。

7月以降はとことんストイックに。

自分に課せられたものをパーフェクトにこなして周囲の信頼を勝ち取る時期です。

【対人関係・人間関係運】

人間関係における学びを、人のために使う

情報リテラシーやコミュニケーションの「肝」について、考え続けた数年間も4月末で次のフェーズへ。

はからずもあなたの元から離れていった人も、今となってはいい学びをくれたと 感謝の気持ち を持てるようになっているでしょう。

今のあなたは、以前よりもずっと本質的で、まわりの人を尊重するコミュニケーションができるようになっているはず。

この春以降、日々の生活のなかで学びを活かしていけます。

6月までは明るく楽しく、7月以降は 誠実に交流を楽しむことが広がりのある関係づくり に役立つはずです。

「助け合い」「お互いさま」 の気持ちを持って人のために尽くすと、あなたを中心に「優しさの循環」が始まることも。

【健康運】

健康運に意識が向かうのは7月以降。

仕事量が目に見えて増えることで、 ワークライフバランス を検討する必要が徐々に高まってきます。

詰め込み型の努力をすることで能力がグッと高まるときでもあるのですが、それでも オーバーワークには要注意 です。休日返上で頑張ったり、残業で遅れを取り戻したりするのがクセになっている人は、まずはここから軌道修正していくといいでしょう。

気になる症状がある人は、自分に合った病院と出会える暗示も出ています。

【金運】

「自分の力で食べていきたい」という気持ちがこれまで以上に高まっていきそう。

すでに安定した稼ぎを得ている人も、倹約に励んで貯金を増やそうという意識が生まれます。程よい倹約は開運につながりますから、無理のない範囲で無駄を見直していけたら素敵です。

ただ、倹約が「ドケチ」に成り代わってしまうと金運は停滞。

悪くすると対人運もともなって低下に転じていくので、過激な節約は避けましょう。

心にゆとりを持てるバランス感覚を意識して 。

【恋愛運】

恋愛運にブーストがかかるのはなんといっても6月いっぱいまでの時期。

幸せを手に入れるために大切なのは、 自分から行動を起こす こと。出会いがありそうな場所には足を運ぶ、いいなと思った人にはこちらから声をかけるなど、できそうなことはどんどん試してみて。

なお、婚活疲れに陥っている人は、「出会いがありそうなこと」にトライしても余計に疲れそう。

それよりも 「楽しいこと」「夢中になれること」 に参加するのがおすすめです。息が合う相手が見つかりやすいはず。

【4月の運勢】

新年度のスタートは非常にパワフル。

特に月の上旬はトップスピードで行動し、 どんどん人に働きかけて現実を動かしていく ことになりそうです。

月の中旬以降は落ち着いてくるのですが、スキルアップのための計画を立てたり、新年度のマネープランを検討したりと 細かな調整 が多くなりそう。

おやつや散歩、趣味の時間など気分転換の時間を増やして、気忙しい日々を乗り切るためのエナジーチャージをするといいでしょう。

【4月のラッキーカラー&アクション】

ラッキーカラーは、 桜色 。

開運につながるアクションは、 スキルアップの計画を立てる こと。

イラストレーターの uca U（ユカ ユウ）さんが書き下ろしたイラストと、ラッキーカラーを取り入れたスマホ用壁紙です。肌身離さず持ち歩くスマホに設定して、運気も気分もあげましょう！

毎月、月末にラッキーアクションのご紹介と、星座別スマホ用待ち受け画像をプレゼントします。来月もお楽しみに。