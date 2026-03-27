HDMI iSilencer 2

エミライは、SilentPowerのアクセサリーとして、「AVシステムのノイズを根本から遮断する」というHDMIノイズアイソレーター「HDMI iSilencer 2」を4月3日に発売する。価格はオープンで、市場想定価格は16,500円前後。

AVシステム内の電子機器が発生するノイズや干渉を除去し映像の歪などを防ぐテクノロジー「Active Noise Cancellation II」を搭載。EMI・RFIを40dB以上低減するという。

さらに、内部のジッター除去技術により、映像における暗部のディテールを復元してコントラストと色精度を向上させるとする。

TVSサージ保護を内蔵し、接続機器を過電圧から保護。一般的なHDMI端子と同程度なコンパクト設計で、接続ケーブルの負担を軽減。内部信号経路を短くすることで明瞭度をも高めている。8K/60Hz、4K/120Hz、HDMI 2.1にも対応する。

外形寸法は30×20×9.3mmで、重量は9.6g。HDMI延長ケーブル(15cm)が付属する。