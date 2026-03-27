古川昌希アナ「ラジオの生放送抜けて…」『おはよう朝日です』に登場でスタジオ驚き
ABCテレビの朝の情報ワイド番組『おはよう朝日です』（月〜金 前5：00 ※関西ローカル）が27日、生放送され、11年間にわたり朝の顔として親しまれてきたABCテレビの岩本計介アナウンサーが同日をもって番組を卒業。後任の古川昌希アナがラジオ出演から駆けつけ花束を贈呈した。
【写真】笑顔で帰国を報告した岩本計介アナ…古川アナ手編みのネックウォーマーも披露
番組ではサプライズとして、金曜コメンテーターを務め昨年3月末に番組を卒業したお笑いコンビ・エルフの荒川が登場したほか、岩本アナの卒業式が行われた。視聴者の代表者やこれまで番組で共演したゆかりの人たちが登場し送辞の言葉を述べた。また、血液の病気で入院生活を余儀なくされ、車椅子で岩本アナと大阪・関西万博を訪れた少年が登場。歩いて現れた少年に岩本アナも感激していた。
また卒業企画として行った世界最高峰エベレストの入口、ヒマラヤ山脈・カラパタール（標高5545メートル）の頂に立つことを目指す、題して「ヒマラヤに捧ぐ、11年の“いってらっしゃい”」の模様を届けた。
番組のラスト、ABCラジオ『おはようパーソナリティ古川昌希です』に出演中だった古川アナが花束を持ってスタジオに登場。花束贈呈とともに「岩本さん、11年間お疲れ様でした」と労いの言葉を送った。
「すいません、いまラジオの生放送抜けて…」と事情を明かす古川アナに岩本アナはじめスタジオの全員が驚いていた。最後にあいさつを求められた岩本アナは視聴者への感謝をのべたほか、「頼りになる後輩もたくさん、気が付けば支えてくれてます。古川くんが次を引き継いでくれますから、これはほんとに私の中では大きな大きな大きな安心要素になってます」と古川への大きな信頼を寄せていた。
【写真】笑顔で帰国を報告した岩本計介アナ…古川アナ手編みのネックウォーマーも披露
番組ではサプライズとして、金曜コメンテーターを務め昨年3月末に番組を卒業したお笑いコンビ・エルフの荒川が登場したほか、岩本アナの卒業式が行われた。視聴者の代表者やこれまで番組で共演したゆかりの人たちが登場し送辞の言葉を述べた。また、血液の病気で入院生活を余儀なくされ、車椅子で岩本アナと大阪・関西万博を訪れた少年が登場。歩いて現れた少年に岩本アナも感激していた。
番組のラスト、ABCラジオ『おはようパーソナリティ古川昌希です』に出演中だった古川アナが花束を持ってスタジオに登場。花束贈呈とともに「岩本さん、11年間お疲れ様でした」と労いの言葉を送った。
「すいません、いまラジオの生放送抜けて…」と事情を明かす古川アナに岩本アナはじめスタジオの全員が驚いていた。最後にあいさつを求められた岩本アナは視聴者への感謝をのべたほか、「頼りになる後輩もたくさん、気が付けば支えてくれてます。古川くんが次を引き継いでくれますから、これはほんとに私の中では大きな大きな大きな安心要素になってます」と古川への大きな信頼を寄せていた。