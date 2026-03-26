女優の大竹しのぶ（68）が25日放送のNHKラジオ第1「大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”」に出演。この日は石川県・能登町での公開収録。集まった人から「結婚相手に求める条件は？」と聞かれた大竹は「私、失敗してますよ！」と苦笑。

それでも「それはやっぱり優しい人が好き。あと、仕事も大事だけど、仕事よりも生活を大事にしてくれる人が好き。日常のことも大事にしてくれる人がいいな」と答えながらも「でも、答えはないですね。私、しっかり失敗していますよ。大失敗しましたね」と笑った。

だが「でも、娘が生まれたというのは失敗でもないし、今でも仲良くしているのは、それはそれで出会いの一つとして、ま、いいかなと思っています」と語った。

大竹は82年にTBSのドラマディレクターだった服部晴治さんと結婚。85年に長男・二千翔さんを出産するも、87年に服部さんが癌のため死去。88年、明石家さんまと再婚し、89年に長女・IMALUを出産するも、92年にさんまと離婚。だが、さんまは現在も家族の誕生パーティーに参加したり、二千翔さんの結婚式に参列するなど親交は続いている。