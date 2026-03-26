〈【成功率はたった5％】「こんなひどい扱いを受けるのか」学歴も育ちも通用しない…若かりし藤田晋が痛感した「飛び込み営業」の厳しさ〉から続く

「馬主はどうですか？」

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その一言が、すべての始まりだった。トップジョッキーの何気ない提案をきっかけに、藤田晋は“馬主”という未知の世界へ足を踏み入れる。やがて数十億円規模の投資へと発展し、名馬「フォーエバーヤング」誕生へ――。

なぜ彼は大きな決断を下せたのか。藤田晋と堀江貴文が互いに思考を語った『心を鍛える』（KADOKAWA）より一部抜粋してお届けする。（全3回の3回目／最初から読む）



所有馬フォーエバーヤングと坂井瑠星ジョッキー ©getty

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ワインにのめり込んだ理由は…

ワイン熱に火がついたのは、2020年6月、ちょうどコロナ禍の最中でした。既存のアカウントとは別に、ワイン専用のInstagramアカウントを作り、備忘録的に投稿を始めたところ、 「ワインを飲む楽しさ」がより増幅したのです。

その「ワインスタグラム」では、ワインの蘊蓄にはさほど触れず、交遊録や経営話も織り交ぜつつ日記のように書いています。誰に向かって書いているのか、自分でもわからなくなってきたほどです（笑）。

しかし、「いい塩梅で自己開示をして、誰かとつながりたい」という欲求をうまく昇華してくれるのも、ワインの持つ底力なのかもしれません。

ステイホーム中、1日の終わりにおいしいワインを飲むことが楽しみの1つになりました。改めてワインセラーを覗くと「こんなものがあったのか」と気づくことも多く、手持ちのワインを整理するつもりで飲み始めたのがきっかけです。

ところが、セラーが空くと寂しくなり、気になるワインをネットでどんどん買ってしまいました。その結果、いつの間にか、自宅には10台以上のワインセラーが！

「良いワインは、ここぞというときに飲む」と考える人は多いと思います。でも、そうした機会なんて、実はめったにないものです。

それよりも、毎日を丁寧に一生懸命に生きて、「1日を全力で過ごしたご褒美」として、ワインを適度に嗜むほうがいい――。今では、そんな考えに至りました。

エラそうに聞こえたら申し訳ないのですが、これが私なりの「ワイン観」です。もちろん、ワインの魅力に自分で気づけたわけではありません。

そもそも私にワインのおいしさを教えてくれたのは、GMOインターネットグループの熊谷正寿社長です。起業後、“社長2年生”の頃に「ボルドー五大シャトー」のワインを飲ませてもらったのがきっかけです。その後、ワインをテーマにした漫画『神の雫』（講談社）にハマり、さらに知識を深めました。

30代のときに楽天の三木谷社長からワインを趣味にするように助言をいただきましたし、幻冬舎の見城徹社長が「ワインは働く男の血である」とよくおっしゃっていたのですが、本当にその通りだと改めて実感できました。

おいしいワインがあると、相手に心を許せたり、逆に信頼感を持ってもらえたり、人との距離感が確実に縮まります。

10年以上も前の話ですが、当時のヤフー社長だった故・井上雅博さんとの会食には、『神の雫』の原作者である樹林伸さんが「腰を抜かすほどおいしい」と絶賛した、85年の「ロマネ・コンティ」を持参しました。当時、サイバーエージェントとヤフーの関係は冷えたものでした。でも、井上さんも大のワイン好きで、とても喜んでくださり、その会食から結果的に提携話へとつながりました（もちろん、打算でワインを利用したつもりではないのですが）。

その後、井上さんが急逝されたこともあり、あのワインは忘れられない1本です。

コロナ以前は社員との会食にも力を入れていました。社員がやってくる数十分前に店に到着し、ワインを選んでおくこともあります。ワイン好きになってくれた社員も多くいます。すると、オンタイムでの私との距離も自ずと縮まります。

つまり、ワインが世代を超えた「共通言語」となってくれるのです（もちろん、飲めない社員に強要することは絶対にありません）。

一方、「馬主」としての活動は、最近始めたばかりの“新人”です。

堀江さんが以前に馬主をしていたこともあり、「私もいつか馬主になれたらいいな」という思いはありました。ですが、起業したときの恩人、U-NEXTの宇野康秀社長に「馬とフェラーリさえ買わなければ、あとは何をしてもいい」と言われていたため、自分に禁じていたのです。

それから約20年、冗談まじりではありますが、「もう馬を買ってもいいよ」というお許しを、ようやく宇野さんご本人からいただくことができました。

とはいえ、急に馬を買いに走ったわけではありません。2020年、ある雑誌で騎手の武豊さんと対談した際に「馬主はどうですか？」と突然、水を向けていただいたのです。

「もう馬を買ってもいいよ」という宇野さんの言葉を、そのときパッと思い出して、「今ならやれるかも」とプライベートで馬主になることを決意しました。

21年2月、武さんと食事をしたときに、森秀行調教師が馬主申請書を持ってきてくださったことで、「これはやらなきゃ」とスイッチが入りました。「どのくらい費用がかかるものでしょう？」とお尋ねしたところ、「年間5億円くらい」とのことだったので、それならと思った次第です。その後、どんどんと話が大きくなっていくのですが……（笑）。

「馬を買ったのは、ゲーム『ウマ娘』のためですね」とよく言われます。しかし子会社が作っているゲームですし、私は深く関与していません。

藤田晋VS堀江貴文の馬主対決も間近か

ただ馬主であることが“道楽”でなく“仕事絡み”と捉えてもらえるのはありがたいです。

また、多くのメディアで報じていただいたように、同年7月のセレクトセールでは、計18頭の馬を合計23億円超で購入しました。「重賞レースを何勝もできる馬主」が目標です。

馬を買うような判断をするときは、仕事マインドが役立つ気がします。「結果を出す」ということを目的にしているからです。こういった買い物は「資金を正しい分配で、欲望に流されずに投資する」という訓練のようなものですから、本業にも好影響が期待できるのではないでしょうか。

同年10月から、スポーツ報知の競馬欄で「藤田晋の新人馬主日記」という連載を担当させていただいています（2022年6月に終了）。内容は、競馬界での交流から経営まで、幅広いところを目指しています。

堀江さんからは「まもなく俺も馬主に復活するから」と言われました。もし同じレースで、馬主として“対決”することになれば、それも一興です。

（藤田 晋／Webオリジナル（外部転載））