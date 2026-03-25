ドラマNEXT「水曜日、私の夫に抱かれてください」ドラマ放送を記念して記者会見の生配信が決定！今夜9時からU-NEXTで第１話が独占先行配信スタート！

「夫と浮気し続けてくれませんか…？」

奇妙な三角関係を描く“不倫ラブサスペンス”がついに幕を開ける！

ドラマ放送を記念して記者会見の生配信が決定！

今夜9時からU-NEXTで第１話が独占先行配信スタート！

テレ東は、2026年4月1日(水)深夜24時30分～25時に「水曜日、私の夫に抱かれてください」 (略して「すいだか」)を放送します。原作は、U-NEXT が手掛けているコミックレーベル「U-NEXT Comic」の菊屋きく子による同名作。

29年の人生で初めてできた彼氏の神栖(かみす)史幸(ふみゆき)と順調に交際をしていた小吹(こぶき)蓉子(ようこ)。ある日、神栖から「妻にバレた。妻が君に会いたがっている」と衝撃の告白をされる。実は神栖は既婚者だったのだ。意図せず不倫をしていたと自己嫌悪に陥る蓉子は、神栖の妻・怜(れい)に謝罪のため会いに行くと、「毎週水曜日、史幸と浮気し続けてくれませんか…？」と怜から告げられ……。“公認不倫”を続ける蓉子と本心の見えない怜、浮気をやめられない神栖の奇妙な三角関係を描く不倫ラブサスペンスが開幕！本作のチーフ監督は、俳優として第一線で活躍し続けている沢村一樹が務めます。

ダブル主演の一人、知らぬ間に不倫に巻き込まれた小吹蓉子役を菅井友香。もう一人のダブル主演、蓉子が交際している史幸の妻・神栖怜役を入山法子。そして、浮気をやめられないクズ夫・神栖史幸役を稲葉友。さらに、柾木玲弥、濱田龍臣、山本弓月、山下容莉枝といった共演者が脇を固めます。個性豊かなキャストで織りなす、不倫ラブサスペンスをぜひご覧ください！

◆３月３１日(火) 昼１２時から記者会見の生配信が決定！◆

ドラマの放送を記念し、3月31日(火) 昼12時から、記者会見を行うことが決定しました。豪華キャスト陣を交えて、ここでしか聞けない撮影秘話やエピソードを盛りだくさんでお届けします。当日の会見の模様は、「U-NEXT」「TVer」「YouTube テレ東公式ドラマチャンネル」にて生配信いたしますので、ぜひご覧ください！

【記者会見概要】

■配信日時：3月31日(火) 昼12時～

■登壇者：菅井友香、入山法子、稲葉友、沢村一樹監督

■司会：狩野恵里(テレビ東京アナウンサー)

■URL：U-NEXT → https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000013877

TVer → https://tver.jp/live/special/le344fchrg

YouTube テレ東公式ドラマチャンネル → https://youtube.com/live/9oFOTzkwiw8

※配信時間、登壇者は告知なく変更になる場合がございます。

※生配信のため、一時停止・早送り・早戻しの操作は行えません。

◆U-NEXTほかで《座談会やメイキング映像》を含む特別映像が好評配信中◆

本作の魅力を余すところなく紹介する放送直前スペシャル番組が配信中！チーフ監督の沢村一樹とメインキャスト３名(菅井友香、入山法子、稲葉友)による座談会や撮影現場を追ったメイキング、さらに物語の鍵を握る“神栖家”のルームツアーなど盛りだくさんの内容となっております。

〈URL〉

▶U-NEXT：https://video.unext.jp/title/SID0288637

▶TVer：https://tver.jp/episodes/ep59isjs18

≪第１話あらすじ≫

ⓒ「水曜日、私の夫に抱かれてください」製作委員会

29歳で独身の小吹蓉子(菅井友香)は、高校時代のある出来事をきっかけに人付き合いが苦手で、友達や恋人のいない孤独な人生を送ってきた。そんな中、やっと出来た初めての恋人・神栖史幸(稲葉友)は自分を優しく受け止めてくれる唯一無二の存在で幸せな日々を過ごしていたが、ある時神栖から「妻に不倫がバレた。妻に会って欲しい」と衝撃の告白を受ける。騙されていたショックと罪の意識を背負いながら蓉子が神栖の家を訪ねると、そこに待ち受けていたのは恐ろしいほど穏やかな微笑みを浮かべる神栖の妻・怜(入山法子)だった――。

◆60秒トレーラーはこちら → https://www.youtube.com/watch?v=UBMVjq1HlfM

≪番組概要≫

【タイトル】 ドラマNEXT「水曜日、私の夫に抱かれてください」

【放送局】 テレビ東京、テレビ⼤阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【放送日時】 2026年4月1日スタート 毎週水曜深夜24時30分～25時

【配信】 動画配信サービス「U-NEXT」で3月25日(水)夜9時より、各話１週間独占先⾏配信

▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

60秒トレーラー公開中：https://video.unext.jp/play/SID0288136/ED00790558

広告付き無料配信サービス「TVer」などで⾒逃し配信！

★⾒逃しを防ぐ便利な「お気に⼊り登録」をお願いします★

▶TVer：https://tver.jp/series/srki02kaw8

▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/suidaka/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

【出演】 菅井友⾹、⼊⼭法⼦、稲葉友、柾木玲弥、濱⽥⿓⾂、⼭本⼸月、⼭下容莉枝

【原作】 「水曜日、私の夫に抱かれてください」菊屋きく⼦（U-NEXT Comic）

【⾳楽プロデューサー】 ⽥井モトヨシ

【⾳楽】 鈴木俊介、侘美秀俊、d.l.hiro、⽥井千⾥

【監督】 沢村⼀樹、畑中みゆき、芳賀俊、⼭下宏樹、渡邉裕也

【脚本】 岸本鮎佳、遠⼭絵梨⾹、⼭並洋貴、沼⽥真隆

【オープニングテーマ】 Amber's「エデン」(ソニー・ミュージックレーベルズ)

【エンディングテーマ】 野⽥愛実「Let Go」(avex trax)

【チーフプロデューサー】 木下真梨⼦(テレビ東京)

【プロデューサー】 江川智(テレビ東京)、⼭下宏樹(PROTX)

【協⼒プロデューサー】 川島永次(ホリプロ)

【制作】 テレビ東京 ／ PROTX

【製作著作】 「水曜日、私の夫に抱かれてください」製作委員会

【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/suidaka/

【公式X】 @doramanext_tx https://x.com/doramanext_tx

【公式Instagram】 @doramanext_tx https://www.instagram.com/doramanext_tx

【公式TikTok】 @doramanext_tx https://www.tiktok.com/@doramanext_tx

【ハッシュタグ】 #すいだか