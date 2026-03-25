こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

楽天市場では、3月26日（木）1時59分まで複数ショップでの買い回りで還元ポイントがアップする｢お買い物マラソン｣が開催中です。

本日2026年3月25日は、ブランド史上最速、最短19分のTurboPower充電を対応した、Motorola（モトローラ）のSIMフリースマートフォン「edge 50 pro」がお得に登場しています。

なお、毎月5と0のつく日はさらにお得！ 本日は楽天カード利用でポイント4倍です。ぜひチェックしてみてください。

■この記事で紹介している商品

Motorola モトローラ SIMフリースマートフォン motorola edge 50 pro 12GB/256GB 125W TurboPowerチャージャー同梱【数量限定】 79,800円 （40%還元：3月26日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

19分で一気に充電。125WのTurboPower充電に対応した、Motorolaの「edge 50 pro」が40％ポイント還元中！

充電も処理も、とにかく速い。Motorola（モトローラ）のSIMフリースマートフォン「edge 50 pro」は、最短19分の125W超急速充電とSnapdragon 7 Gen 3搭載の高性能が魅力。

日常のストレスを一気に軽減してくれる1台が40％ポイント還元とお買い得です。

本製品は、125WのTurboPower充電に対応し、最短19分で充電できるのが最大の特長。忙しい朝や外出前でも短時間でしっかりバッテリーを確保できます。

さらに4,500mAhの大容量バッテリーを搭載しているため、長時間の使用にも安心。モトローラ史上最速クラスの充電性能で、スマートフォンの使い方を大きく変えてくれます。

高性能CPUと上質デザインで使い心地も快適

パフォーマンス面では、Snapdragon 7 Gen 3を搭載し、高い処理能力とスムーズな動作を実現。動画視聴やゲーム、マルチタスクも快適にこなせます。

また、自然な風合いの素材と手にフィットするカーブエッジデザインにより、持ち心地も良好。さらに、IP68の防水性能を備えているため、日常のあらゆるシーンで安心して使えるのも嬉しいポイントです。

充電速度・性能・デザインの三拍子がそろった「edge 50 pro」。最短19分の125W急速充電とSnapdragon 7 Gen 3のパワフル性能で、日常の使い勝手を大きく向上させてくれます。快適さ重視なら要チェックですよ。

Motorola モトローラ SIMフリースマートフォン motorola edge 50 pro 12GB/256GB 125W TurboPowerチャージャー同梱【数量限定】 79,800円 （40%還元：3月26日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

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Image/Source:楽天市場