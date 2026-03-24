頑張っているのにアカ抜けない人と、自然体で整って見える人。その差って何？
頑張っているのに、なぜかアカ抜けて見えない。メイクも服も手を抜いているわけではないのに、鏡を見るたびに「何か違う」と感じることはありませんか？一方で、特別に手をかけているようには見えないのに、全体が自然に整って見える人もいます。この差は、ひとつひとつの完成度ではなく、“全体のまとまり方”にあります。
“全部ちゃんとやる”が逆効果に
アカ抜けない印象になりやすいのは、「全部きちんと仕上げよう」としているからかも。目元もリップもベースも、すべてをしっかり整えると、どこにも逃げ場がなくなり、印象が重たく見えます。
質感がバラバラになっている
ツヤ・マット・ラメなど、質感が混ざりすぎると、全体の印象はまとまりにくくなるもの。それぞれは良く見えても、組み合わさった瞬間に“ちぐはぐ”に見えてしまうのです。
例えば、ツヤのある肌にマットなリップ、さらにラメの強いアイメイクを重ねると、どこに視線を置けばいいのか分かりにくくなります。服でも同じで、軽い素材と重たい素材が混ざると、全体がぼんやりした印象になります。整って見える人は、どこかに共通する質感を持たせています。“統一感”は、足すことではなく揃えることで生まれます。
“抜け”がない
すべてをきちんと仕上げすぎると、どこか息苦しい印象に。きちんとしているはずなのに、なぜか古く見えたり、重たく見えたりする原因はここにあります。“抜け”とは、手を抜くことではありません。ヘアに少し動きを残す、肌に透け感を残す、コーデに軽さを作るなど全体に余裕を生み出す考え方です。その“抜き方”があるだけで印象は大きく変わります。
盛りすぎている部分をひとつ手放すだけで、全体の印象は驚くほど変わります。もしかしたら「足りない」のではなく「少し多いだけ」。それに気づくことが、自然に整って見える人への第一歩です。 ※画像は生成AIで作成しています
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