ポーターがハローキティとコラボ、バッグからソフトトイまで全12型を発売

「ポーター（PORTER）」が、サンリオのキャラクター「ハローキティ」とコラボレーションしたアイテム「HELLO KITTY × PORTER」を3月28日に発売する。

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同コラボは、吉田カバン創業90周年のアニバーサリープロジェクト第15弾として実施。ホテルや駅で手荷物の運搬を行うポーターに扮したハローキティをあしらったリュックサックやサックパック、2wayダッフルバッグといったバッグ類のほか、ステッカーやキーチャーム、Tシャツ、ソフトトイなど全12型をラインナップする。価格帯は2750〜11万5500円。

バッグとウォレットの表地は、ハローキティとハート柄を組み合わせプリントした光沢のあるナイロン生地を採用。ボンディング加工を施したふっくらとした手触りが特徴で、膨らみを持たせて立体的に再現したトレードマークの赤いリボンをあしらった。ブラックとレッドの2色を用意する。裏地には、ハローキティの白や赤いリボン、青いオーバーオールからインスピレーションを得た3色のカラーを取り入れた。バッグやウォレット、ソフトトイには90周年限定の特別な巾着が付属する。

販路は、ポーター旗艦店、銀座店、新宿​​店、神戸店をはじめとした一部店舗と吉田カバンの公式オンラインストアのほか、「ドーバー ストリート マーケット ギンザ（DOVER STREET MARKET GINZA）」の公式オンラインストアおよび三越伊勢丹オンラインストア。店舗での発売に先立ち、同ブランド公式オンラインストアでは3月24日19時から3月26日15時まで抽選販売を実施。当選者発表は3月27日に予定している。

なお、完全数量限定のため、在庫がなくなり次第終了となる。

◾️PORTER：吉田カバン公式オンラインストア

■吉田カバンオフィシャルオンラインストア抽選販売スケジュール

抽選応募期間：2026年3月24日（火）19:00頃〜3月26日（木）15:00

当選者発表・購入日：2026年3月27日（金）

※吉田カバンオフィシャルオンラインストアではステッカーの販売はなし

※海外店舗ではTシャツやキーチャームなどの取り扱いがない場合あり