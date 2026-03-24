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ポイ活YouTuberのおにまるちゃんねるが、「【ANAマイル錬金】月20%還元の最強格安SIM誕生！ANAモバイルの破壊力がヤバすぎる件」と題した動画を公開した。2024年3月26日にサービスを開始した新格安SIM「ANAモバイル」について、その魅力と具体的な料金体系を解説している。



ANAモバイルの最大の特徴は、月額料金の20%がANAマイルで還元される点だ。おにまる氏は「楽天モバイル級に安い」と評する料金プランに加え、さらにマイルが貯まるという二重のお得さを強調した。



動画ではまず、ANAモバイルの概要について説明。通信回線はドコモ回線とau回線から選択でき、SIMカードとeSIMの両方に対応している。マイル積算の対象となるのは、基本プラン料金、通話定額オプション、データチャージ代の3つで、積算率は20%に設定されている。一方で、通常の通話料やその他の有料オプション料金は対象外となるため注意が必要だ。



続いて、具体的な料金プランについて解説。音声通話付きプランは1GBで750円（税込）から始まり、3GBで950円、20GBで2,150円と、データ容量が細かく設定されている。おにまる氏はこれを楽天モバイルの料金プラン（3GBまで1,078円、20GBまで2,178円）と比較し、「ほぼ一緒」の価格帯でありながら、ANAモバイルはさらに20%のマイルが還元されるため、実質的により安価になると指摘した。



例えば、音声プラン30GB（2,650円）と無制限かけ放題（1,650円）を契約した場合、月額料金は合計4,300円。これに対して毎月860マイルが貯まり、年間では10,320マイルにもなるという。貯まったマイルは航空券への交換はもちろん、ANA Payにチャージして1マイル1円として日常の買い物にも利用できる。



おにまる氏は、ANAモバイルは元々の料金が非常に安価な上に、マイルという形で大きな還元を受けられるため、特にマイルを貯めている人にとっては非常に魅力的な選択肢になると結論付けた。