ハーゲンダッツから出た和風洋スイーツ「和のスイーツ アソート(いちご練乳・抹茶のタルト・あずきのミルクプリン)」試食レビュー
2026年3月24日、ハーゲンダッツから「和のスイーツ アソート(いちご練乳・抹茶のタルト・あずきのミルクプリン)」が登場しました。「和×洋をコンセプトに、親しみのある和素材を洋スイーツに仕立て、味わいや構造の異なる3つのフレーバーを詰め合わた」ということで、実際にどんな味なのか確かめてみました。
アソートボックス『和のスイーツ アソート(いちご練乳・抹茶のタルト・あずきのミルクプリン)』 | ニュースリリース | ハーゲンダッツ ジャパン Häagen-Dazs
以下がアソートボックスです。
原材料とカロリーが外箱に記載されています。「いちご練乳」の原材料はストロベリーピューレやクリーム、砂糖など。「抹茶のタルト」はクリーム、まっ茶、グラハムクッキーなどで、「あずきのミルクプリン」はクリーム、こしあんなどです。
カロリーは、いちご練乳が114kcal、抹茶のタルトが158kcal、あずきのミルクプリンが153kcalです。
箱の中には「いちご練乳」「抹茶のタルト」「あずきのミルクプリン」がそれぞれ2つずつ入っていました。
これが一品目、「いちご練乳」です。
フタを開けるとすぐにアイスが登場。
甘みよりは酸味が強調されたいちごと、酸味を覆い隠す強い甘みの練乳が組み合わさったアイスで、酸味がすぐ消えて甘みが口の中を支配します。
以下が「抹茶のタルト」。
抹茶の香り強め、苦味やや弱めで、どちらかというとクリームの甘さが優勢な品。苦味が苦手な人にとっては食べやすい一品ですが、反対に苦味を求める人にはやや物足りないかも。
クッキーが入っていて、クリームとは異なる甘さ、さらっとした食感を楽しめます。
三品目は「あずきのミルクプリン」です。
やはりクリームの甘さが優勢で、あずきの甘さがクリームに紛れて舌に触れる感覚があります。あずきの「豆」感が薄く、変に臭みのないシンプルなあずきの風味を楽しめます。
「和のスイーツ アソート(いちご練乳・抹茶のタルト・あずきのミルクプリン)」の希望小売価格は税込1139円で、全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパート他にて販売されています。