まさかの逮捕報道だった--毎日新聞は3月24日、元タレント・坂口杏里容疑者（35）が、コンビニエンスストアでサンドイッチ1個を万引きしたとして3月17日、窃盗容疑で警視庁に逮捕されたと報じた。

【写真】ビーサン姿でうろついていた坂口杏里容疑者。「ふっくら近影」が心配されていた

女優・坂口良子さん（享年57）の娘で、2世タレントとして活動後、紆余曲折を繰り返していた坂口容疑者。2016年には元交際相手宅に住居侵入の疑いで逮捕され、2022年にはFTM（戸籍変更済みの元女性）の格闘家と出会ってわずか1か月でスピード婚、さらに約1年でスピード離婚するなど、世間を騒がせてきた。

毎日新聞によると、坂口容疑者は東京・八王子市内のコンビニで、300円前後のサンドイッチ1個を万引きしたということだ。その場に駆けつけた署員が現行犯逮捕しており、本人は現在も高尾署に勾留されたままだという。

2025年9月には関西在住の59歳会社員と再婚したが、その男性とも約1か月でスピード離婚していた。NEWSポストセブンが本人を取材した2026年1月時点では、新宿2丁目の老舗バーの雇われ店長として勤めていた。

TikTokにはオーナーと坂口容疑者がダンスする動画が連日上がっていたが、「久々に見たらだいぶ雰囲気が変わってる」「ふっくらしてる……」など、坂口容疑者の変貌ぶりに驚くコメントが寄せられていた。

「寮に住んでいたけど…」

1月の取材当日、モコモコのアウターにビーチサンダルというなんともアンバランスな服装で出勤していた坂口容疑者。現在の暮らしについて次のように語っていた。

「去年から太っちゃって、膝が痛いんですよ。階段の上り下りもキツくて。体調もいい時と悪い時があります。メンタルは安定しているんですけどね」

「フツーの人と恋愛したい。40歳までには子供もほしいんです」

"フツーの家庭"を夢見ていた坂口容疑者だが……新宿2丁目の関係者は、「最近、杏里ちゃんは出勤してなかったみたいです」と語る。

「当時から杏里ちゃんの出勤は週2回ほどで不定期だったんだけど、2月には一度店を辞めたと聞きました。その後も結局やるとかやっぱりやらないとか言っていましたが、少なくとも安定した就労状況ではありませんでした。寒い日でもいつもビーチサンダル姿で近所をうろついていたし、お金には困っていたと思います。

杏里ちゃんはオーナーが貸してくれた寮に住んでいたんです。そこから出されていたのであれば、3月には住居もない状態だったのではないかな。

身元引受人がいないのか、今も勾留されたままというのは気の毒ですよね……」

坂口容疑者はいつになったら"フツー"を手に入れられるのだろうか。