杉咲花、笑顔のクランクアップ「あと何回こんな現場に出会えるかわからない」 ラストシーンを予告「素敵」

杉咲花、笑顔のクランクアップ「あと何回こんな現場に出会えるかわからない」 ラストシーンを予告「素敵」