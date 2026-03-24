「実家暮らしがやめられません」34歳女性、年収300万円、貯金約80万円。生活の苦労を明かす
家賃の負担がなく家族と支え合える環境を理由に、実家暮らしを続ける社会人も多くいます。
All About ニュース編集部は、2026年2月19日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、山形県遊佐町在住・34歳女性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
職業：事務員
在住：山形県遊佐町
家族構成：親2人、祖母、子ども1人（自分）
世帯年収：父250万円、母350万円、自分300万円
実家の間取り：1軒家6LDK
交際費：3万円くらい
毎月のお小遣い：5万円くらい
毎月の貯金額：2万5000円
貯金総額：80万円くらい
実家を出るかどうかについては「嫁にいく予定はあるが時期は未定」と話しました。
さらに「 また、実家では祖母が晩御飯の準備をしているため、仕事から帰ってご飯支度をする必要がない。 自身の生活は、かなり楽をさせてもらっているとは思いつつも実家暮らしがやめられません」と話してくれました。
続けて、「もちろんきれいにしてもらえることは良いことなのですが、必要なものがどこにしまわれたのか分からなくなり、もう一度掃除する羽目になったり 芳香剤のビンを倒されて、部屋中がとてつもない臭いになったこともあります」といい、「家族とはいえ自分の部屋だけは、プライベート空間だと思っていますが、なかなかうまくいかずに苦労しています」と具体的なエピソードを交えて教えてくれました。
お金に関する悩みでは「生活にかかる費用全て（水光熱費等）の支払いは主に父と母が行っている。 私の父は病気を患い、仕事もセーブして働いている。稼ぎ頭だった父の収入が一気に減ったときに 両親が働けなくなったときに、私の収入だけでは生活していけないのではと不安に感じた」と続け、家計の事情を吐露。
家族のサポートを受けながら生活コストを抑えられる点は実家暮らしの利点ですが、プライバシーの確保や家族の収入減といった課題も浮き彫りになりました。将来の独立を見据えながら、家族との生活を続けている姿が伺えます。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:All About ニュース編集部)
All About ニュース編集部は、2026年2月19日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、山形県遊佐町在住・34歳女性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
回答者のプロフィール＆実家の状況回答者本人：34歳女性
職業：事務員
在住：山形県遊佐町
家族構成：親2人、祖母、子ども1人（自分）
世帯年収：父250万円、母350万円、自分300万円
実家の間取り：1軒家6LDK
毎月の生活費や貯金額は？実家に入れている生活費：5万円
交際費：3万円くらい
毎月のお小遣い：5万円くらい
毎月の貯金額：2万5000円
貯金総額：80万円くらい
実家を出るかどうかについては「嫁にいく予定はあるが時期は未定」と話しました。
「実家暮らしがやめられません」実家暮らしを選んでいる理由を尋ねると「持ち家のため、家賃の心配はないのが大きな理由である」と回答。
さらに「 また、実家では祖母が晩御飯の準備をしているため、仕事から帰ってご飯支度をする必要がない。 自身の生活は、かなり楽をさせてもらっているとは思いつつも実家暮らしがやめられません」と話してくれました。
「私の収入だけでは生活していけないのでは」実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「苦労というより、不満になるのですが、私の祖母はかなり面倒みたがりなタイプで、私の部屋に勝手に入っては物の整理整頓をしてみたり掃除をします」を明かしています。
続けて、「もちろんきれいにしてもらえることは良いことなのですが、必要なものがどこにしまわれたのか分からなくなり、もう一度掃除する羽目になったり 芳香剤のビンを倒されて、部屋中がとてつもない臭いになったこともあります」といい、「家族とはいえ自分の部屋だけは、プライベート空間だと思っていますが、なかなかうまくいかずに苦労しています」と具体的なエピソードを交えて教えてくれました。
お金に関する悩みでは「生活にかかる費用全て（水光熱費等）の支払いは主に父と母が行っている。 私の父は病気を患い、仕事もセーブして働いている。稼ぎ頭だった父の収入が一気に減ったときに 両親が働けなくなったときに、私の収入だけでは生活していけないのではと不安に感じた」と続け、家計の事情を吐露。
家族のサポートを受けながら生活コストを抑えられる点は実家暮らしの利点ですが、プライバシーの確保や家族の収入減といった課題も浮き彫りになりました。将来の独立を見据えながら、家族との生活を続けている姿が伺えます。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:All About ニュース編集部)