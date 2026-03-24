ABCテレビの朝の情報番組「おはよう朝日です」は、2026年3月30日（月）より、Aぇ! groupが歌う新テーマソング『この朝は』とともに新たなスタートを切る。

コンサート、舞台、バラエティ、CMなど多方面で存在感を放つAぇ! group。メンバーの正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉の全員が関西出身であり、熱いパフォーマンスと、類いまれなユーモアで絶大な支持を集めている。

そんな彼らが、ついに「おは朝」とタッグを組む！ 地元を大切に想い続ける彼らならではの等身大のパワーが「おは朝」を彩り、関西の朝を力強く後押しする。

新テーマソングを手掛けるのは、日本を代表するシンガーソングライター・槇原敬之。STARTO ENTERTAINMENT所属のグループへの楽曲提供はSMAP以来約16年ぶり（ソロとしては木村拓哉『UNIQUE』以来5年ぶり）となる。そして、編曲（アレンジ）を担当するのは、番組の火曜日コメンテーターとしてもお馴染みのヒャダイン。関西の朝を象徴する豪華な布陣が実現した。

関西出身のAぇ! groupならではのパワーと、槇原流の心に寄り添うメロディ、ヒャダイン流の遊び心溢れるアレンジが融合し、聴くだけで背中を押されるような爽やかな1曲となっている。

新テーマソングの全貌が明かされる3月30日（月）に先駆け、「おはよう朝日です」では3月24日（火）から、楽曲制作の様子をお届けしていく。

■Aぇ! group コメント

【正門良規】

この度、Aぇ! groupの楽曲が「おはよう朝日です」のテーマソングに決定いたしました！

みなさんの朝を彩る番組を、さらに彩る楽曲になればいいなと思います。

ぜひ、曲も番組も愛してください！

【末澤誠也】

槇原敬之さんに楽曲提供いただき、本当に光栄ですし、Aぇ! groupとしても「おはよう朝日です」のテーマソングを担当させていただけるということも、光栄で嬉しく思っています。

みなさんが、お仕事や学校に行く前に聴いて「ここから１日頑張るぞ！」と思っていただけたら嬉しいなと思っています。

【小島健】

爽やかで、朝にぴったりの曲をいただけたなと思います。

こんなに優しく穏やかな曲は、Aぇ! groupの曲の中でも飛び抜けているかもしれないです。

この楽曲は、Aぇ! groupにとって、ある意味「挑戦」になる曲かもしれません。

とても光栄なことで、僕らも気合が入っているので、その熱量を「おはよう朝日です」で、視聴者のみなさんに届けられたらと思います。

【佐野晶哉】

僕も小さい頃からずっと見ていた大好きな「おはよう朝日です」のテーマソングを、

大変嬉しいことにAぇ! groupが務めさせていただくことになりました。

しかも、槇原敬之さんから楽曲提供いただけたということで、本当に幸せです。

みなさんの朝を彩る、素敵な楽曲になっていると思うので、これからも末長く愛していただける楽曲になれば嬉しいです。

■槇原敬之 コメント

僕が小学校の頃から、朝の番組と言えば「おはよう朝日です」でした。あっちゃんという女性が、ジングルの代わりに生でエレクトーンを弾いて時報を伝えるという斬新なスタイルに、楽器が好きだった僕はとても感動したのを覚えています。確か、その時の主題歌は紙ふうせんの「朝（あした）の空」。関西の人なら誰もが知っている名曲ですよね。あれから40年以上経った今、まさか自分がテーマソングを作る機会をいただけるとは、夢にも思っていませんでした。大変光栄に思っております。

例え雨が降っていても、晴れていても、嵐だとしても、朝というのは始まりという名の希望に満ちていて、「この朝は他の誰のためでもなく、この自分のために来たのだ」と感じてもらいたいと思いながら、この曲を書かせていただきました。みなさんそれぞれがたてる音から朝が始まっていく世界観を、番組のコメンテーターでもあるヒャダインくんが見事にアレンジに落とし込んでくれていて、大変気に入っております！僕の想像の上を行くアレンジに、完全にやられました。彼の頭の中を覗いてみたいものですね！音楽の仕事を一緒にするのは今回が初めてだったのですが、それがこの「おはよう朝日です」のテーマソングで本当に良かったです。

そして、僕たちが作ったサウンドに乗せて、Aぇ! groupのメンバーが歌ってくれることも本当に嬉しく思っています。彼らのフレッシュで力強い声で関西の朝が始まると思うと、とてもワクワクしますよね。彼らの歌う声が、みなさんへの「いってらっしゃい」の代わりになることでしょう。

■ヒャダイン コメント

幼い頃から大ファンだった槇原敬之さんの楽曲が新しい「おは朝」を彩る。こんな素敵な未来にアレンジで参加できて本当に幸せです。朝に前向きになれるようなアレンジを心がけました。そしてAぇ! groupの皆さんの素晴らしいボーカルで彩りが増しました。ボーカルグループとしての彼らを強調すべくボーカルバランスも調整しました。関西の皆さんの新しい朝を輝かせる曲になりますように！

「おはよう朝日です」番組情報

【放送日時】

毎週 月曜～金曜 朝5時00分～8時00分（関西ローカル）

【出演者】

※以上、ABC テレビアナウンサー

※出演者は変更になる場合あり

※その他、各曜日の出演者などはホームページでご確認ください

※現体制での出演は、3 月27 日（金）まで

公式H P： https://www.asahi.co.jp/ohaasa/