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YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、古着屋で働く20代の男性店員2人へのインタビュー動画を公開。月収24万円という給与事情から、仕事のやりがい、さらには「今の彼女がお客さんです」というプライベートな恋愛事情まで、赤裸々に語った。



登場したのは、古着屋で働く24歳の店長と21歳の店員の男性。職場では先輩・後輩の関係だが、年齢は逆という間柄だ。まず給料について尋ねられると、21歳の後輩が月収24万円だと明かす。これには先輩も「そんな貰ってんの？」と驚きの表情を見せた。



現在の職場を選んだ理由について、24歳の店長は大学4年生の時に客として通っていた店の店長に就職相談をしたところ、「うるせえから履歴書持ってこい」と誘われたのがきっかけだと笑顔で振り返る。一方、21歳の後輩は地元の先輩が働く姿に憧れて入社したと語った。



仕事のやりがいを問われると、店長は「僕が提案する古着っていうものにお客さんが気に入ってくださった時」が嬉しい瞬間だと回答。「自分自身が肯定されてる感じになる」と、仕事への深い情熱を覗かせた。



インタビューの終盤、「古着屋のスタッフはモテるか？」という質問に対し、店長は「今の彼女がお客さんです」と衝撃の事実を告白。会社的には推奨されていないとしながらも、「大丈夫っす」と屈託のない笑顔を見せた。動画では、インタビュー当日に彼女と喧嘩したという彼が、カメラを通じて真摯に謝罪する一幕も見られるなど、2人の飾らない人柄が伝わる内容となっている。