りくりゅう“神解説”高橋成美、貴重エピソード続々　知られざる姿も暴露「すごいケンカを…」

本日3月23日（月）の『帰れマンデー見っけ隊!!』は、「春の爆食3時間スペシャル」が放送される。

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サンドウィッチマンがゲストと一緒にさまざまな地に赴き飲食店を探す「絶品グルメ探しの旅」では、りくりゅう（三浦璃来・木原龍一）ペアがミラノ・コルティナオリンピックで金メダルを獲得した際の“神解説”で話題となった高橋成美と、フィギュアスケートの審判・解説としても活躍する中野友加里の元フィギュアスケート日本代表の仲良しコンビが、ロッチ・中岡創一とともに参戦。

今回の旅の舞台は静岡県・伊豆半島。40周年を迎えた伊豆急行の人気観光列車・リゾート21の「黒船電車」に乗って伊東から下田まで、春の伊豆半島の絶景を楽しみながら名物グルメを探す。

ところが、旅の開始早々にまさかのハプニングが発生し、サンドの2人だけで波乱のスタートに。

◆フィギュアスケートの貴重なエピソード！

波乱の幕開けを経て無事に合流した5人は、気を取り直してテンションを上げて飲食店探しを開始する。

一同はまず、お土産屋や飲食店などが充実する伊豆高原駅の構内を見て回ることにするが、すぐに伊達みきおが「いでゆ饅頭」を見つけてしまい、「食べなきゃダメ」と一同を強制連行。

いざ食べるとそのおいしさに伊達や高橋だけでなく、全員が「おいしい！」と感動する。

そんな小腹を満たした一同は、その直後に立ち寄ったテディベア・ミュージアムでさらにテンションをぶち上げることに。

大興奮の高橋は「かわいい！」を連発し写真を撮りまくり。また巨大テディベアの撮影スポットでは、女子2人、おじさん3人でそれぞれ記念撮影を撮り合うのだが、おじさん3人を撮っていた高橋は「すごい真顔だ！初期のテディベア！」とここでも興奮する。

そんな賑やかな一同は、道中のトークでも大盛り上がり。

かつて木原選手とペアを組んでいた高橋の意外な結成秘話や、オリンピックで金メダルに輝いたりくりゅうのスゴさの秘密、高橋とりくりゅうとの感動秘話など貴重なエピソードが続々と披露されることに。

高橋のことをよく知る中野は、「（ペアの相手と）すごいケンカをしていたよね」と高橋の知られざる姿を暴露する場面も。

◆伊豆の絶品グルメに興奮しっぱなし！

一同は伊豆の絶品グルメの数々にも興奮が止まらない。

元漁師の店主が営む海鮮の名店では、伊東の漁港に直送された「マサバ」の煮つけや干物をいただき、そのおいしさに大感激。中野は「歩いた甲斐がありました！」とじっくり味わう。

さらに、地元の人が激オシする観光客にも大人気のレストランでは、稲取の名物グルメ「肉チャーハン」が登場すると、「こういうのが食べたかった！」とサンドと中岡は食べる前から大喜びし、一口食べた高橋は「力がみなぎるほどガツンとくるのに優しい味だからびっくりしちゃう」とあまりのおいしさに驚く。

そして一同は、旅のゴールでテンション最高潮に。今回目指すゴールは、ジブリ作品のとあるシーンの舞台とも言われる、ハート形の「神秘の開運洞窟」。その感動の光景に一同は思わず「ラブ＆ピース」と叫ぶ。

はたして、ゴールの開運洞窟とはどんなところなのか？

◆マクドナルドを舞台に真剣予想！

番組後半は、タカアンドトシがゲスト陣と飲食店のベスト10メニューを当てる「帰れま10」が放送される。

昨年、過去最高売上を更新した「マクドナルド」を舞台にする今回、タカトシ＆サンドのMC2組が揃い、ゲストのなにわ男子・道枝駿佑、萩原聖人、そしてマクドナルド大好き芸人の紅しょうがとともに挑む。

5年前にマクドナルドで「帰れま10」を行った際に見事10連続正解してパーフェクトを達成しており、今回、同じ舞台で番組初の2連続パーフェクト達成を目指す一同だが、実はマクドナルドのメニューがこの5年の間に大変動。

新メニューが登場したり、既存のメニューがリニューアルしていたりと進化を遂げており、予想は大困難。

そんななか、週2回は通い、前日の夜にもマクドナルドで食べてきたという紅しょうが・熊元プロレスはその豊富な経験と知識から鋭い推理を披露し、一同の頼みの綱に。

一方、初参戦となる道枝と萩原は悩みまくり、さらに2人に追い打ちをかけるように、予想しやすいだろうメニューを先に言われてしまい、萩原は「（初めての僕たちに）とっておいてくれるのかなと思った」とガッカリ。

一方の道枝も、「ビッグマックが人気のイメージがある」「チーズバーガーとかなんですかね？」と意見を出したところ、タカトシ＆サンドたちから「危険」と次々と否定されてしまい、「（僕に）ちょっと厳しくないですか!?」と困惑する。

◆萩原聖人、木村拓哉との因縁の真相

大騒ぎの真剣予想の合間には、最近、世間で話題となっている「萩原と木村拓哉の因縁＆32年ごしの雪解け」の話に切り込む。

事の発端となった『若者のすべて』（1994年）で共演した際の萩原の失言にまつわる真相や、久しぶりに配信動画の企画で共演した際の雪解けに至った出来事などつまびらかに。

そのときを思い出しながら語る萩原は、「かっこいいんだけど、君の先輩！」と興奮しながら道枝に熱く訴えると、道枝も「本当にかっこいいです！」と2人で意気投合する。

そんなトークで盛り上がりながらも、予想はどんどん難易度が上がっていき、一同は大困惑。「帰れま10」正解率No.1のタカと、マクドナルドマニアの熊元の意見が対立するなど雲行きが怪しくなり…。

その様子に萩原は「予想がだんだんシビアに…」と戦々恐々の様子。そんななか富澤たけしと道枝がとんでもない窮地に追い込まれ、2人でコソコソと作戦会議。

その直後、道枝に驚愕の事態が襲い、「え、何これ!?」とがく然。その隣で萩原は大爆笑することに。一体何が起きたのか？