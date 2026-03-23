回転寿司（ずし）チェーン「かっぱ寿司」が、平日限定で90円（以下、税込み）で週替わりの対象メニューが楽しめる「かっぱの挑戦 平日（得）メニュー」を販売中。4月2日からの対象メニューを発表しました。

【画像】え…やっす！ コチラが全部“110円” おにぎり、うどん、みそ汁、デザート…対象メニューを見る！（9枚）

同月8日までの期間は、対象メニューに初登場となる「香ばし炙（あぶ）りおにぎり〜たらこのせ〜」（通常価格210円〜）と「さっぱりシューアイス」（通常価格110円〜）がラインアップ。

同月9〜15日の期間は、「香ばし炙りおにぎり」（通常価格160円〜）、「かけうどん」（通常価格190円〜）、「ちょこっとフライドポテト」（通常価格190円〜）、「京わらび餅」（通常価格110円〜）という顔ぶれ。

同月16〜22日の期間は、「香ばし炙りおにぎり〜たらこのせ〜」と「あおさの味噌（みそ）汁」（通常価格260円〜）が対象。

同月23〜28日の期間は、「香ばし炙りおにぎり」「かけうどん」「京わらび餅」「かっぱのシャリドーナツ きな粉（2個）」（通常価格110円〜）が登場します。

同社は、「物価高が続く中でも、かっぱ寿司は“おいしい・楽しい・通いやすい”を大切に、平日限定ならではのお得感で、皆さまの毎日をしっかり応援してまいります」とアピールしています。

一部改装中店舗を除く、かっぱ寿司全店で販売されます。

※時期・店舗により価格が異なる場合があります。

