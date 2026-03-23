宅配ピザチェーン『ドミノ・ピザ』から、春の期間限定メニューが登場する。2026年3月23日から売り出されるのは、「あさりと桜えびの春クワトロ」。旬と王道が組み合わさった贅沢ピザとは、いったいどんなメニューなのか。

2026年春だけのよくばりクワトロ

春の旬と愛され続ける王道と掛け合わせたという今回の期間限定商品。4つのフレーバーが楽しめるよくばりピザだ。

2026年3月23日〜期間限定発売 「あさりと桜えびの春クワトロ」

同社は「短くも儚い春という季節を大切にする“旬を愛でる心”と長年支持され続けてきたドミノの王道ピザを一枚で楽しんでいただきたいという想い」で開発に臨んだという。

”旬”のピザ1つ目は、「あさりと菜の花のホワイトソース（北海道産ホワイトソース使用）」。身の詰まったものを厳選したあさりは旨みたっぷり。北海道産牛乳と小麦で作ったホワイトソースは優しい味わいだそう。

「クリーミーで上品な味わいにまとめたことで、素材のうまみをお楽しみいただけます」と同社はアピールする。

”旬”ピザ2つ目の「パンチェッタとそら豆の桜えびソース（駿河湾産桜えびソース使用）」は、静岡県の駿河湾で水揚げされるレアな桜えびを使用したクリームソースとそら豆、パンチェッタがのったもの。

「春の旬素材と、丁寧に仕込んだ肉の旨みが織りなす上品でありながら満足感のある味わいをお楽しみいただけます」（同社）

”王道”は、「マルゲリータ」と「炭火焼チキテリ」を投入。同社で長く愛されている人気のメニューだ。

桜が咲き始めるこの時期、お花見にもぴったり。新生活を後押しする贅沢な期間限定ピザとなっている。

「あさりと桜えびの春クワトロ」新発売商品一覧

■あさりと桜えびの春クワトロ（あさりと菜の花のホワイトソース・パンチェッタとそら豆の桜えびソース・マルゲリータ・炭火焼チキテリ）

あさりと桜えびの春クワトロ（あさりと菜の花のホワイトソース・パンチェッタとそら豆の桜えびソース・マルゲリータ・炭火焼チキテリ）

■あさりと菜の花のホワイトソース（北海道産ホワイトソース使用）

あさりと菜の花のホワイトソース（北海道産ホワイトソース使用）

■パンチェッタとそら豆の桜えびソース（駿河湾産桜えびソース使用）

パンチェッタとそら豆の桜えびソース（駿河湾産桜えびソース使用）

＜価格＞

デリバリー S 3580円／M 4280円／L 5180円

テイクアウト S 1790円／M 2140円／L 2590円

※価格表示はすべて税込

販売期間：2026年3月23日〜6月28日

※数量限定のため売り切れ時点で販売終了

【画像】春にふさわしい4つのピザが一度に楽しめる！ よくばりクワトロ（4枚）