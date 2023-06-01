【ポケモンUT】 3月23日 発売 価格： MEN（全5種） 各1,990円 KIDS（全5種） 各990円

ユニクロは、同社のグラフィックTシャツブランド「UT」より、「ポケモン」を記念した特別コレクションの販売を3月23日より開始する。MENS5柄とKIDS5柄があり、価格はMENSが各1,990円、KIDSが各990円。

今年2026年に30周年を迎える「ポケモン」を記念した本コレクションでは、初代「ポケットモンスター」の世界観を象徴する“水彩タッチのアート”をそのまま使用したデザインで世代を超えて楽しめる。

「ポケモンUT」MENSサイズ5柄

「ポケモンUT」KIDSサイズ5柄

「ポケモンUT」商品ラインナップ

ポケモンの誕生当時に描かれた、やわらかな色づかいと手描きの雰囲気をそのまま活かした水彩タッチのアートを用いてデザインしたコレクション。MENS5柄、KIDS5柄を揃え、親子で同じデザインを着用できることも魅力のひとつで、世代を超えて楽しめるUTコレクションとなっている。

MEN

サイズ：XS～4XL

着用イメージ

着用イメージ

着用イメージ

着用イメージ

着用イメージ

KIDS

サイズ：100～160

着用イメージ

着用イメージ

着用イメージ

着用イメージ

着用イメージ

【「ポケモンUT」概要】

発売日：3月23日

展開

MEN Tシャツ5柄 1,990円（XS～4XL）

KIDS Tシャツ5柄 990円（100～160cm）

※MENのXS・XXL・3XL・4XLサイズとKIDSの100サイズは、オンラインストアのみでの取り扱いとなる。

販売店舗：全国のユニクロ店舗およびオンラインストア

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