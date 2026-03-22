「どう考えてもミーム化する画像」霜降り明星・せいや、“コメディアン過ぎ”なアクシデントを報告！
お笑いコンビ・霜降り明星のせいやさんは3月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。“コメディアン過ぎ”なアクシデントを報告しました。
【写真】霜降り明星・せいやのアクシデント！
この投稿にコメントでは「かなりオフのアレン様かと思いました」「コメディアン過ぎます」「下着のクセ強い」「おいしい破れかたしましたね（笑）」「そのチラ見せはドン小西も絶賛よ」「どう考えてもミーム化する画像を提供してくれるせいやいつも本当にありがとう」などの声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】霜降り明星・せいやのアクシデント！
「どう考えてもミーム化する画像」せいやさんは「衣装破けて後半この状態で漫才してた、ほんまに自分がツッコミじゃなくてよかった」とつづり、1枚の写真を投稿。ズボンのお尻部分が大胆に破れ、派手な柄のパンツがあらわになった自身の後ろ姿を撮影する、何とも言えない姿を披露しています。
「何役なんだ·····これは」2025年11月の投稿では、「この状態でドラマの台本覚えていった」とつづり、パンツ1枚の全身金色の姿で難しい表情をしながら台本を読む姿を披露しています。この姿にファンからは「金像すぎ」「そういうおじさんを見つけるゲームあるよね」「ビリケンやん」「もうそれでいいんじゃないでしょうか？」「何役なんだ·····これは」「皮膚呼吸大丈夫？」などの声が寄せられました。
(文:福島 ゆき)