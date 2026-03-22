運命の大一番へ!! イタリア代表の欧州プレーオフメンバーが決定
イタリアサッカー連盟(FIGC)は20日、北中米ワールドカップ欧州プレーオフに臨むイタリア代表メンバーを発表した。
3大会ぶりのW杯出場を目指すイタリアにとって大一番となる今回の活動。26日の初戦で北アイルランド代表と対戦し、勝利すると出場国決定戦でウェールズ対ボスニア・ヘルツェゴビナの勝者と対戦する。FWジャンルカ・スカマッカ(アタランタ)は当初選出されていたものの、負傷により不参加となった。
以下、イタリア代表メンバー
▽GK
マルコ・カルネセッキ(アタランタ)
ジャンルイジ・ドンナルンマ(マンチェスター・C)
アレックス・メレト(ナポリ)
エリア・カプリーレ(カリアリ)
▽DF
ジョルジョ・スカルビーニ(アタランタ)
マルコ・パレストラ(カリアリ)
アレッサンドロ・ボンジョルノ(ナポリ)
レオナルド・スピナッツォーラ(ナポリ)
アンドレア・カンビアーゾ(ユベントス)
フェデリコ・ガッティ(ユベントス)
フェデリコ・ディマルコ(インテル)
アレッサンドロ・バストーニ(インテル)
リッカルド・カラフィオーリ(アーセナル)
ジャンルカ・マンチーニ(ローマ)
ディエゴ・コッポラ(パリFC)
▽MF
ニコロ・バレッラ(インテル)
ダビデ・フラッテージ(インテル)
ブライアン・クリスタンテ(ローマ)
ニッコロ・ピジッリ(ローマ)
マヌエル・ロカテッリ(ユベントス)
サンドロ・トナーリ(ニューカッスル)
▽FW
マテオ・レテギ(アルカーディシーヤ)
フェデリコ・キエーザ(リバプール)
モイーズ・キーン(フィオレンティーナ)
マッテオ・ポリターノ(ナポリ)
ジャコモ・ラスパドーリ(アタランタ)
フランチェスコ・エスポジト(インテル)
3大会ぶりのW杯出場を目指すイタリアにとって大一番となる今回の活動。26日の初戦で北アイルランド代表と対戦し、勝利すると出場国決定戦でウェールズ対ボスニア・ヘルツェゴビナの勝者と対戦する。FWジャンルカ・スカマッカ(アタランタ)は当初選出されていたものの、負傷により不参加となった。
▽GK
マルコ・カルネセッキ(アタランタ)
ジャンルイジ・ドンナルンマ(マンチェスター・C)
アレックス・メレト(ナポリ)
エリア・カプリーレ(カリアリ)
▽DF
ジョルジョ・スカルビーニ(アタランタ)
マルコ・パレストラ(カリアリ)
アレッサンドロ・ボンジョルノ(ナポリ)
レオナルド・スピナッツォーラ(ナポリ)
アンドレア・カンビアーゾ(ユベントス)
フェデリコ・ガッティ(ユベントス)
フェデリコ・ディマルコ(インテル)
アレッサンドロ・バストーニ(インテル)
リッカルド・カラフィオーリ(アーセナル)
ジャンルカ・マンチーニ(ローマ)
ディエゴ・コッポラ(パリFC)
▽MF
ニコロ・バレッラ(インテル)
ダビデ・フラッテージ(インテル)
ブライアン・クリスタンテ(ローマ)
ニッコロ・ピジッリ(ローマ)
マヌエル・ロカテッリ(ユベントス)
サンドロ・トナーリ(ニューカッスル)
▽FW
マテオ・レテギ(アルカーディシーヤ)
フェデリコ・キエーザ(リバプール)
モイーズ・キーン(フィオレンティーナ)
マッテオ・ポリターノ(ナポリ)
ジャコモ・ラスパドーリ(アタランタ)
フランチェスコ・エスポジト(インテル)