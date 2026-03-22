　イタリアサッカー連盟(FIGC)は20日、北中米ワールドカップ欧州プレーオフに臨むイタリア代表メンバーを発表した。

　3大会ぶりのW杯出場を目指すイタリアにとって大一番となる今回の活動。26日の初戦で北アイルランド代表と対戦し、勝利すると出場国決定戦でウェールズ対ボスニア・ヘルツェゴビナの勝者と対戦する。FWジャンルカ・スカマッカ(アタランタ)は当初選出されていたものの、負傷により不参加となった。

　以下、イタリア代表メンバー

▽GK

マルコ・カルネセッキ(アタランタ)

ジャンルイジ・ドンナルンマ(マンチェスター・C)

アレックス・メレト(ナポリ)

エリア・カプリーレ(カリアリ)

▽DF

ジョルジョ・スカルビーニ(アタランタ)

マルコ・パレストラ(カリアリ)

アレッサンドロ・ボンジョルノ(ナポリ)

レオナルド・スピナッツォーラ(ナポリ)

アンドレア・カンビアーゾ(ユベントス)

フェデリコ・ガッティ(ユベントス)

フェデリコ・ディマルコ(インテル)

アレッサンドロ・バストーニ(インテル)

リッカルド・カラフィオーリ(アーセナル)

ジャンルカ・マンチーニ(ローマ)

ディエゴ・コッポラ(パリFC)

▽MF

ニコロ・バレッラ(インテル)

ダビデ・フラッテージ(インテル)

ブライアン・クリスタンテ(ローマ)

ニッコロ・ピジッリ(ローマ)

マヌエル・ロカテッリ(ユベントス)

サンドロ・トナーリ(ニューカッスル)

▽FW

マテオ・レテギ(アルカーディシーヤ)

フェデリコ・キエーザ(リバプール)

モイーズ・キーン(フィオレンティーナ)

マッテオ・ポリターノ(ナポリ)

ジャコモ・ラスパドーリ(アタランタ)

フランチェスコ・エスポジト(インテル)