災害備蓄品の展示会で、段ボールベッドに横になる石破前首相＝9日午前、東京・永田町の自民党本部石破茂前首相は9日、大規模災害への備えとして、非常食や段ボールベッドなどの備蓄を早急に充実させる必要性を訴えた。自民党が年内の防災庁設置を見据えて開いた災害備蓄品の展示会で、参加者に「一刻も早く整うように、皆で努力していきたい」と呼びかけた。展示会は、避難所環境の改善に向けた意識啓発を狙いとして党本部で開