膝の故障から復活し、今冬にオランダの超名門アヤックスに加入した冨安健洋の去就が注目されている。元々、半年契約を結んでいる27歳のDFは、今季限りでアムステルダムを去る可能性が低くないようだ。オランダメディア『VOETBAL NIEUWS』は、オランダ３強のいわゆるボスマン選手の動向をまとめた記事の中で、こう報じている。 「アムステルダムでは、冬の補強で強化された守備陣の戦力を維持するという、大きな課題が経