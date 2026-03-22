千葉ロッテ、開幕戦始球式に森永悠希が登板「選手の皆様の勝利への祈願を込めまして、ファンの皆様と投げるつもりで…」
千葉ロッテマリーンズは、27日に千葉・ZOZOマリンスタジアムで開催される開幕戦・埼玉西武ライオンズ戦（後6：30試合開始※始球式は後6：25頃）にて、株式会社ロッテの冠協賛試合「XYLITOL presents 2026 OPENING GAME」を開催し、ロッテ「キシリトールガムおよびキシリトールオーラテクトガム」のCMキャラクターを務める俳優の森永悠希さんが始球式を行うことを発表した。
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■森永悠希プロフィール
1996年6月29日生まれ。大阪府出身。子役として活動を始め、2007年に平山秀幸監督の「しゃべれどもしゃべれども」での演技で、「第3回おおさかシネマフェスティバル」で新人賞を受賞。近作はドラマ、『絶対零度〜未然犯罪潜入捜査〜』『今際の国のアリス』『王様に捧ぐ薬指』『ちはやふる-めぐり-』『こちら予備自衛英雄補?!』など。主な映画出演は『ちはやふる』シリーズ、『小さな恋のうた』『市子』『ブラックショーマン』などがある。
■森永悠希コメント
このような大役をいただき、大変恐縮しておる限りでございますが、選手の皆様の勝利への祈願を込めまして、ファンの皆様と投げるつもりで、全力で投げさせていただきたいと思っております！
■森永悠希プロフィール
1996年6月29日生まれ。大阪府出身。子役として活動を始め、2007年に平山秀幸監督の「しゃべれどもしゃべれども」での演技で、「第3回おおさかシネマフェスティバル」で新人賞を受賞。近作はドラマ、『絶対零度〜未然犯罪潜入捜査〜』『今際の国のアリス』『王様に捧ぐ薬指』『ちはやふる-めぐり-』『こちら予備自衛英雄補?!』など。主な映画出演は『ちはやふる』シリーズ、『小さな恋のうた』『市子』『ブラックショーマン』などがある。
■森永悠希コメント
このような大役をいただき、大変恐縮しておる限りでございますが、選手の皆様の勝利への祈願を込めまして、ファンの皆様と投げるつもりで、全力で投げさせていただきたいと思っております！