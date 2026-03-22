セリエA 25/26の第30節 ＡＣミランとトリノの試合が、3月22日02:00にジュゼッペ・メアッツァにて行われた。

ＡＣミランはクリスチャン・プリシック（FW）、ニクラス・フュルクルク（FW）、ダビデ・バルテサーギ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するトリノはドゥバン・サパタ（FW）、ジョバンニ・シメオネ（FW）、ラファエル・オブラドール（DF）らが先発に名を連ねた。

37分に試合が動く。ＡＣミランのストラヒニャ・パブロビッチ（DF）がゴールを決めてＡＣミランが先制。

しかし、44分トリノが同点に追いつく。ジョバンニ・シメオネ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

ＡＣミランは後半の頭から選手交代。フィカヨ・トモリ（DF）からザカリー・アテカメ（DF）に交代した。

54分ＡＣミランが逆転。クリスチャン・プリシック（FW）のアシストからアドリアン・ラビオ（MF）がゴールを決めて2-1と逆転する。

さらに56分ＡＣミランが追加点。ザカリー・アテカメ（DF）のアシストからユスフ・フォファナ（MF）がゴールで3-1。さらにリードを広げる。

63分、トリノは同時に2人を交代。マッテオ・プラティ（MF）、ドゥバン・サパタ（FW）に代わりエミルハン・イルカン（MF）、チェ・アダムス（FW）がピッチに入る。

70分、ＡＣミランは同時に2人を交代。ユスフ・フォファナ（MF）、ニクラス・フュルクルク（FW）に代わりサムエレ・リッチ（MF）、クリストフェル・エンクンク（FW）がピッチに入る。

74分、トリノが選手交代を行う。グビダス・ギネス（MF）からチェザーレ・カザデイ（MF）に交代した。

77分、ＡＣミランが選手交代を行う。クリスチャン・プリシック（FW）からサンティアゴ・ヒメネス（FW）に交代した。

83分、トリノのニコラ・ブラシッチ（MF）がPKを決めて3-2と1点差に迫る。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。ＡＣミランが3-2で勝利した。

なお、ＡＣミランは9分にフィカヨ・トモリ（DF）、82分にストラヒニャ・パブロビッチ（DF）、90+6分にサンティアゴ・ヒメネス（FW）に、またトリノは90+3分にエミルハン・イルカン（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-22 04:10:41 更新