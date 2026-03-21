Angel Heart×エスターバニー♡ルームウェア＆時計セットが新登場

おうち時間をもっと可愛く、自分らしく楽しみたい方にぴったり♡Angel Heartから、韓国発の人気キャラクター・エスターバニーとの特別なコラボアイテムが登場しました。ルームウェアとミニ目覚まし時計がセットになった、ときめきたっぷりのラインナップは、毎日に小さな幸せをプラスしてくれるはず。頑張る自分へのご褒美にもおすすめです♪

ときめきを詰め込んだセット内容

本コラボは、ルームウェアとミニ目覚まし時計がセットになったスペシャル仕様。

ころんと可愛い時計は、横50mm×縦80mmのコンパクトサイズで、ベッドサイドやデスクに置くだけで空間を華やかに演出します。日常に寄り添いながら、さりげなく気分を高めてくれるアイテムです。

コラボレーションルームウェア＆ミニ目覚まし時計



価格：11,000円（税込）

ミニ目覚まし時計サイズ：横50mm/縦80mm

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フェミニンなルームウェアデザイン

ルームウェアはフリーサイズで、トップスとショートパンツのセット。フリルをたっぷりあしらったデザインで、スタイルアップ効果も期待できます。

ショートパンツにはリボン付きで、可愛らしさをプラス。胸元にはエスターバニーの刺しゅうが施され、細部までこだわりが光ります。さらに袖口にはゴムが入っており、洗顔や家事の際にも使いやすい仕様です。

トップスサイズ：身幅:54cm/肩幅:46cm/着丈:58cm/そで丈:52cm

ショートパンツサイズ：ウエスト:ゴム仕様66-90cm/ヒップ:100cm/股上:26cm/股下:3cm/もも周り:67cm/すそ周り:68cm

ギフトにもぴったりな特別感

“好き”に囲まれる時間をテーマにした今回のコラボは、自分へのご褒美はもちろん、大切な人へのギフトにもぴったり。

見た目の可愛さだけでなく、実用性も兼ね備えたアイテムだから、毎日をより心地よく彩ってくれます。

発売日：2026年3月19日(木)昼12時

販売場所：公式オンラインショップ/一部Angel Heartお取扱店舗

おうち時間をもっと可愛く♡

お気に入りに囲まれる時間は、日常をちょっと特別にしてくれるもの。Angel Heartとエスターバニーのコラボアイテムで、おうち時間をもっと心ときめくひとときに変えてみませんか♪

可愛さと実用性を兼ね備えたセットで、自分らしいリラックスタイムを楽しんでください♡