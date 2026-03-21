Photo: SUMA-KIYO

2024年3月27日の記事を編集して再掲載しています。

趣味の登山だけでなく、仕事や普段でもリュックを使うことが多い筆者。

大抵は身体にフィットするかチェックしてから購入するのですが、なかには思っていた以上に肩からずり落ちてしまうものあり、ほかの部分は気に入っているのに、あまり使わなくなってしまったものも…。

リュックのイライラを解消

そんな悩みを解決してくれたのが、ダイソーから発売されている「リュック固定ベルト」。

リュックが肩からずり落ちてしまうのを防ぐ「チェストベルト」を後付けできるグッズです。

取り付け方は、とっても簡単。

「リュック固定ベルト」の端をリュックの肩ベルトの胸あたりに巻き付けて留め具に通します。

左右に取り付けたら、余った部分をハサミでカットするだけ。およそ10分ほどで取り付けすることができました。（リュックのサイズや種類・形状によってはベルトが取り付けできない事があります。）

試しに軽く走ってみましたが、留め具が緩んでくることもなく、肩からリュックがズレ落ちてきません。

これなら、あまり使わなくっていたリュックも一軍入りになりそう。

登山用のリュックでは元から付いていることが多い「チェストベルト」ですが、普段使いのリュックには付いていないものも多いんですよね。

まさか、こんなに安く簡単に後付けできるとは…。ダイソーさんありがとー！

背負い心地がガラッとかわる

背負い心地がイマイチで使うのを敬遠していたリュックにも、この「リュック固定ベルト」を取り付けてみたところ、「あれ…？悪くないかも」と、印象が大きく変化。チェストベルトの有無は、思っていたより背負い心地に影響するようです。

普段使いのリュックで一ヶ月ほど使ってみましたが、耐久性も今のところ問題なし。バックル（留め具）の脱着も、とてもスムーズです。

ダイソーからは、この3種類が発売されており、取り付け方はどれもほぼ同じですが、ベルトの幅と質感が若干違いました。

リュックの肩ズレに悩んでいる方、これは試してみる価値ありますよ。

Photo: SUMA-KIYO