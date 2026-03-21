ユナイテッドアローズが“町”を編集する──境町との共創ポップアップ「SAKAIMACHI × UA MARCHE」を千駄ヶ谷で開催
ユナイテッドアローズは、茨城県境町との共創によるポップアップイベント「SAKAIMACHI × UA MARCHE」を、千駄ヶ谷の「UNITED ARROWS LTD. STORE」にて開催しています。
photo by ©FASHION HEADLINE
本企画は、境町の特産品や食材を紹介するマルシェ形式のイベントでありながら、その本質は単なる物産展にはとどまりません。ユナイテッドアローズが持つ“編集力”を通じて、地域の魅力を都市空間の中で再構成し、来場者が自分ごととして体感できる場へと昇華させた試みです 。
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会場となる「UNITED ARROWS LTD. STORE」は、同社本部オフィスの1階に位置する店舗。もともとはサステナビリティ活動「SARROWS」の一環として、規格外品やリペア品、サンプル品などを扱い、「商品廃棄率の最小化」を目的とした実験的な場としてスタートしました。その場所が、期間中は一転して“町の入口”となる。境町で当日収穫された野菜や特産品、コラボレーションアイテム、フラワーブーケ、さらには限定ジェラートなどが並び、都市にいながらにして“境町のいま”を立体的に体験できる空間が立ち上がります 。
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この取り組みの背景には、2024年に締結されたユナイテッドアローズと境町との包括連携パートナーシップがあります。地域の魅力発信や新たなファン層の創出、そしてまちの活性化を目的としたこの協業は、単発のイベントにとどまらず、継続的なプロジェクトとして展開されてきました 。これまでにも、道の駅における「UAスタンド」の設置や、体操服・制服のデザイン、公共交通のラッピングなど、“装い”を軸にした多様な取り組みが実施されています。ファッションブランドが持つ視点や美意識が、地域のインフラや日常に介入していく構図は、従来のファッションの領域を軽やかに越えていくものです。
photo by ©FASHION HEADLINE
今回のポップアップは、その延長線上に位置づけられるものと言えるでしょう。服を選び、提案してきたセレクトショップが、今度は“町そのもの”を編集し、提示する。そこには、モノを販売することにとどまらず、価値や文脈を編み直すという、ユナイテッドアローズの企業姿勢が透けて見えます。
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ファッションとは、衣服だけを指すものではない。人の営みや地域の風景、そこに流れる時間や文化までも含めて“スタイル”として提示すること。「SAKAIMACHI × UA MARCHE」は、その可能性を静かに示す試みとなっています。
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イベント概要
「SAKAIMACHI × UA MARCHE」
期間 ：2026 年 3 月 19 日（木）〜 25 日（水）
営業時間 ：12:00〜18:00
場所 ：UNITED ARROWS LTD. STORE
東京都渋谷区千駄ヶ谷 1-18-5 ヒューリック将棋会館千駄ヶ谷ビル 1F
アクセス ：JR 中央・総武線「千駄ヶ谷」駅 徒歩 2 分
都営大江戸線「国立競技場」駅 徒歩 2 分
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本企画は、境町の特産品や食材を紹介するマルシェ形式のイベントでありながら、その本質は単なる物産展にはとどまりません。ユナイテッドアローズが持つ“編集力”を通じて、地域の魅力を都市空間の中で再構成し、来場者が自分ごととして体感できる場へと昇華させた試みです 。
会場となる「UNITED ARROWS LTD. STORE」は、同社本部オフィスの1階に位置する店舗。もともとはサステナビリティ活動「SARROWS」の一環として、規格外品やリペア品、サンプル品などを扱い、「商品廃棄率の最小化」を目的とした実験的な場としてスタートしました。その場所が、期間中は一転して“町の入口”となる。境町で当日収穫された野菜や特産品、コラボレーションアイテム、フラワーブーケ、さらには限定ジェラートなどが並び、都市にいながらにして“境町のいま”を立体的に体験できる空間が立ち上がります 。
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この取り組みの背景には、2024年に締結されたユナイテッドアローズと境町との包括連携パートナーシップがあります。地域の魅力発信や新たなファン層の創出、そしてまちの活性化を目的としたこの協業は、単発のイベントにとどまらず、継続的なプロジェクトとして展開されてきました 。これまでにも、道の駅における「UAスタンド」の設置や、体操服・制服のデザイン、公共交通のラッピングなど、“装い”を軸にした多様な取り組みが実施されています。ファッションブランドが持つ視点や美意識が、地域のインフラや日常に介入していく構図は、従来のファッションの領域を軽やかに越えていくものです。
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今回のポップアップは、その延長線上に位置づけられるものと言えるでしょう。服を選び、提案してきたセレクトショップが、今度は“町そのもの”を編集し、提示する。そこには、モノを販売することにとどまらず、価値や文脈を編み直すという、ユナイテッドアローズの企業姿勢が透けて見えます。
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ファッションとは、衣服だけを指すものではない。人の営みや地域の風景、そこに流れる時間や文化までも含めて“スタイル”として提示すること。「SAKAIMACHI × UA MARCHE」は、その可能性を静かに示す試みとなっています。
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イベント概要
「SAKAIMACHI × UA MARCHE」
期間 ：2026 年 3 月 19 日（木）〜 25 日（水）
営業時間 ：12:00〜18:00
場所 ：UNITED ARROWS LTD. STORE
東京都渋谷区千駄ヶ谷 1-18-5 ヒューリック将棋会館千駄ヶ谷ビル 1F
アクセス ：JR 中央・総武線「千駄ヶ谷」駅 徒歩 2 分
都営大江戸線「国立競技場」駅 徒歩 2 分