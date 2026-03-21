ユナイテッドはボーンマスに苦戦を強いられた。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部／現地特派）

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　現地時間３月20日に開催されたプレミアリーグの第31節で、３位のマンチェスター・ユナイテッドが、10位のボーンマスと敵地で対戦した。

　３月31日に日本代表と親善試合を戦うイングランド代表に選出された２選手も先発出場。マグワイアは左CB、メイヌーがダブルボランチの一角に入った。

　そのユナイテッドは立ち上がりの５分にチャンスが訪れるも、ディアロのシュートは相手GKペトロビッチに阻まれる。その流れからカウンターでピンチを招いたが、ラヤンのシュートミスに助けられた。

　その後は一進一退のなか、22分にラヤンに際どいシュートを浴びる。これはGKラメンスの好セーブで防ぐ。

　35分には絶好機が到来。右SBダロのクロスにブルーノ・フェルナンデスがファーサイドで合わせたが、ペトロビッチに足でブロックされる。
 
　スコアレスで突入した後半、ついに均衡を破る。61分、クーニャがヒメネスに倒されて獲得したPKを、B・フェルナンデスがきっちり決めてみせた。

　しかし68分、ロングカウンターを受けると、最後はスコットランド代表MFクリスティに右隅に流し込まれて追いつかれる。

　それでも71分、B・フェルナンデスのCKが相手DFヒルのオウンゴールを誘発。ラッキーな形で勝ち越しゴールを奪う。

　だが79分、マグワイアがエバニウソンへのファウルでPKを与えたうえ、一発退場。これをクルビに決められ、同点とされる。

　数的不利となったユナイテッドは、防戦一方となり、このまま２−２で終えるのがやっと。手痛いドローとなった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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