お笑い芸人の藤井隆さん、タレントの井上咲楽さんが司会を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（毎週日曜、午後12時55分〜）の3月22日放送回は、茨城県東海村に住む新婚カップルが登場します。中学時代はお互いに最悪の印象だったという同級生の2人。卒業から10年後に再会し、結婚に至るまでのエピソードが紹介されます。



【写真】10年後に再会した夫は…まさかのハイテンションキャラに

今回は番組55周年の特別企画として、茨城県東海村にある東海文化センターで約700人の観覧客を招いて公開収録。昨年、発足70周年を迎え、「街の住みここちランキング2025」北関東版で第2位にも選ばれている東海村の魅力もあわせて紹介されます。



中学時代はお互いに最悪の印象だった

そんな東海村に住む新婚さんは、旧友たちが「まさかあの2人が結婚！？」と驚くような中学時代の同級生カップルです。番組では、お互いに最悪の印象だった2人が結婚にどう至ったのかをVTRで紹介します。



2人は3年生のときに同じクラスになりました。夫は、ほとんど女子と話さないシャイなイメージ。反対に妻は、いつも女子に囲まれているリーダー的存在で、怖いイメージだったそうです。



夫がさらに怯えることになったのは、合唱コンクールの練習のとき。指揮者だった妻は、練習中に男友達とじゃれ合っていた夫らに「おい何やってんだよ！お前らやる気あんのか！？」と激怒。さらに「音痴なんだからちゃんと練習しろ！」などと怒鳴り、夫にトラウマを与えることになったといいます。同級生たちも会場に来ていましたが、当時は男子一同が震え上がっていたそうです。



10年後、マラソン大会で再会した夫は“きっしー”に

その後、2人は別々の高校へ進み、夫は東海村の保育士、妻は隣町の銀行員になりました。そして中学卒業から10年後、妻が東海村のマラソン大会を観に行ったとき、インパクト大な仮装をして走っていたのが夫でした。



実は夫は、「ファニーず」という東海村の男性保育士らで構成され、子ども向けに絵本の読み聞かせや演劇などを行うボランティアグループに所属。「きっしー」というキャラクターに扮して子どもたちを楽しませているのだといいます。



グループに入るも、真面目で殻を破れなかった夫に対し、メンバーが「衣装があったほうが子どもたちの心を惹きつけられるのでは」と助言したことで、「きっしー」へと変身したそうです。今や東海村の子どもたちに人気のキャラクターなのだとか。



番組では、「きっしー」に扮して登場する場面も。アメリカ国旗の衣装に金髪パーマのいでたちで、ハイテンションキャラに早変わりした夫の姿も見どころになりそうです。



四ツ葉のクローバーをきっかけに距離が縮まった

マラソン大会で再会した夫に対し、妻は「子どもたちのために自分の殻を破って活動していて素敵」と好印象を抱いたそうです。一方、妻に怯えていた夫も、「話してみると穏やかで優しい人」とイメージが一変。2人は連絡先を交換し、仲のいい友人関係になりました。



ある日、2人で公園へ出かけたところ、夫が「どっちが先に四ツ葉のクローバーを見つけられるか勝負しよう！」と提案。地面に這いつくばって探し、「見つけた！」と大喜びしたといいます。そのピュアさに妻は胸キュンし、好きになったことを自覚。「ずっと一緒にいられたらいいな」という願いを込めて、その四ツ葉のクローバーを押し花にし、スマホケースに入れたそうです。



告白は真っ暗な展望台で…雰囲気ゼロでも成功

そして2回目のデートへ。夫は夜景がきれいな「西山公園展望台」で告白するつもりでした。前日の日中にはわざわざ下見に行き、階段のこの辺りで手をつなぎ、屋上に着いたら夜景を見て告白し、そのままの勢いで…と入念にシミュレーションしていたといいます。



ところが、いざ当日を迎えると、あたりは展望台も見えないほどの暗さ。曇天で夜景も見えないなか、シミュレーション通りの流れで妻を恐怖に陥れることになったそうですが、すでに両想いだったこともあり、雰囲気ゼロのまま告白は成功しました。



その後、3年間の交際を経て、2人は結婚。夫は「『ファニーず』に入ったおかげで『きっしー』が生まれ、妻とも出会え、番組にも出られて、こんな幸せなことはない」と語ります。ラストでは「ファニーず」のメンバーもステージに上がり、「きっしー」から渾身の一言が飛び出すといいます。