Snow Man公式Instagramにて、メンバーの佐久間大介が主演をつとめる映画『スペシャルズ』主題歌の「オドロウゼ！」Dance Practice撮影時のオフショットが公開された。

【必見】フォーメーションの美しさに驚く！「オドロウゼ！」ダンプラ オフショット

■定点撮影だからこそわかる、Snow Manのフォーメーションの美しさ

「オドロウゼ！」Dance Practiceはクレーンを使い、Snow Manの躍動的なパフォーマンスを撮影。

今回あらたに公開されたのは、クレーンをもちいて撮影するダンプラの様子がわかるように左右上から撮影した定点カメラ映像だ。

運動量の激しい曲でも軽やかに踊る、Snow Man。それぞれに味のあるダンスが魅力的なSnow Manだが、メンバー9人全員の動きがわかる、この引きの定点カメラ映像によって、一切乱れることのないSnow Manのフォーメーションの美しさが際立っている。

この投稿に対し、コメント欄では「揃い方が尋常じゃない…さすがすぎる」「これ観たあとに改めてダンプラ観てくる」「正面からも上からも死角ないって最強」といった称賛の声があがっている。