戸田恵梨香「リブート」肩出し＆ミニ丈トップスで“ギャル”全開「スタイルレベチ」
【モデルプレス＝2026/03/20】TBS系ドラマ「リブート」（毎週日曜よる9時〜）の公式Instagramが3月19日に更新された。女優の戸田恵梨香のオフショットが公開され、話題を呼んでいる。＜※第8話ネタバレあり＞
【写真】戸田恵梨香「リブート」肩出しトップスでギャル全開
投稿では「8話オフショット ひとみ美容クリニックでパシャリ」「みんなで一緒にギャルポーズ 和気あいあいとした現場です」と、幸後一香役の戸田恵梨香、早瀬夏海役の山口紗弥加、桑原瞳役の野呂佳代の3人のオフショットが公開されている。戸田はリブート前の本物の幸後一香の、肩が出ているショート丈トップスにジーンズとパンプスを合わせた衣装姿でギャルポーズを決めており、美しいウエストと肩のラインが際立つショットとなっている。また戸田と山口の所属事務所・フラームの公式Instagramでは、戸田と山口の2ショットが載せられている。
この投稿にファンからは「恵梨香様がギャル！」「こんなオフショ最高」「家宝にします」「スタイルレベチすぎる」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】戸田恵梨香「リブート」肩出しトップスでギャル全開
◆戸田恵梨香、ギャルオフショ披露
投稿では「8話オフショット ひとみ美容クリニックでパシャリ」「みんなで一緒にギャルポーズ 和気あいあいとした現場です」と、幸後一香役の戸田恵梨香、早瀬夏海役の山口紗弥加、桑原瞳役の野呂佳代の3人のオフショットが公開されている。戸田はリブート前の本物の幸後一香の、肩が出ているショート丈トップスにジーンズとパンプスを合わせた衣装姿でギャルポーズを決めており、美しいウエストと肩のラインが際立つショットとなっている。また戸田と山口の所属事務所・フラームの公式Instagramでは、戸田と山口の2ショットが載せられている。
◆戸田恵梨香のショットが話題
この投稿にファンからは「恵梨香様がギャル！」「こんなオフショ最高」「家宝にします」「スタイルレベチすぎる」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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