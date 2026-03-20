ゆうちゃみ×PEACH JOHN新ビジュアル公開！花柄ランジェリー＆春パジャマ

PEACH JOHNが、モデル・タレントとして活躍するゆうちゃみを起用した最新ビジュアルを公開しました。今回のビジュアルでは、人気ノンワイヤーシリーズ「いつでもジャストブラ」の新デザインをはじめ、ブランドのトップセラー「ナイスバディブラ」、春らしいルームウェアなどを華やかに着こなしています。フェミニンなフラワーデザインから快適なルームウェアまで、春気分を高めてくれるアイテムが勢ぞろい♡新シーズンのランジェリー選びの参考にぜひチェックしてみてください。

フィット感抜群の人気ノンワイヤーシリーズ

左右差のあるバストや体調によるサイズ変化にも対応する「いつでもジャストブラ」シリーズから、華やかな新デザイン「スウィートフラワー」が登場。

もちっと柔らかなパッドがバストを包み込み、ノンワイヤーながら高さのあるバストラインをメイクします。

フロントにはフラワープリントのストレッチ生地を使用し、シアーなレースを重ねたフェミニンな仕上がりです。

・いつでもジャストノンワイヤーブラスウィートフラワー

価格：3,600円

サイズ：A～Fカップ UB65/70/75/80（Aカップ通販限定）

・いつでもジャストショーツスウィートフラワー

価格：1,800円

サイズ：S、M、L

・いつでもジャストソングスウィートフラワー

価格：1,800円

サイズ：S/M、M/L

カラー：ミモザホワイト／ピンク／ネイビー（全3色）

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ナイスバディブラシリーズの春デザイン

PEACH JOHNのトップセラー「ナイスバディブラ」シリーズにも、春らしいデザインが登場。

ラメ糸入りの刺しゅうレースを使用した「ナイスバディブラブライトフラワー」は、曲線的なフラワー柄が印象的なデザインです。

チュールのタックやフリルがフェミニンなアクセントになり、華奢見えも叶えます。

・ナイスバディブラブライトフラワー

価格：3,900円

サイズ：A～Gカップ UB65/70/75/80（Aカップ通販限定）

・ナイスバディショーツブライトフラワー

価格：1,800円

サイズ：S、M、L

・ナイスバディソングブライトフラワー

価格：1,800円

サイズ：S/M、M/L

カラー：グリーン／ブラック／ブルー（全3色）

さらに人気の「ナイスバディブラ」には春の新色も登場。ホワイトベースにイエローとグリーンの花柄を描いた「ミモザ」と、ライトピンクベースに桜をあしらった「サクラ」がラインナップされています。

ヴィーナスバランスと呼ばれるバストとウエストの厚み比率1.5：1を叶える設計で、ぷるんとした美しいバストを演出します。

・ナイスバディブラ

価格：3,900円

サイズ：A～Gカップ UB65/70/75/80（Aカップ、UB60通販限定、UB80はC・D・Eカップのみ）

・ナイスバディショーツ

価格：1,800円

サイズ：S、M、L

・ナイスバディソング

価格：1,800円

サイズ：S/M、M/L

・ナイスバディサニタリー

価格：2,100円

サイズ：S、M、L

一部カラーのみ

カラー：ミモザ／サクラ（他、全10色）

春らしいルームウェアも登場

リラックスタイムにぴったりの「コットン混リブパジャマ3点セット」もラインナップ。カーディガン、キャミソール、ロングパンツのセットで、単品使いもできる着回し力の高さが魅力です。

コットン混リブ素材は柔らかな肌ざわりとほどよい厚みがあり、快適な着心地を実現。小花柄の優しいデザインはギフトにもおすすめです。

・コットン混リブパジャマ3点セット

価格：6,480円

サイズ：ワンサイズ

カラー：イエロー／グレー（全2色）

春気分を高めるPEACH JOHNコレクション

ゆうちゃみが着こなすPEACH JOHNの最新コレクションは、フェミニンなフラワーデザインからリラックス感のあるルームウェアまで幅広いラインナップが魅力。

機能性とデザイン性を兼ね備えたランジェリーは、毎日の気分をぐっと高めてくれます♡春の新しいインナーやルームウェアを探している方は、ぜひチェックしてみてください♪