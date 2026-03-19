ヨルシカ新曲「あぶく」がアニメ『ライアーゲーム』OPに決定｜全国ツアー「一人称」3月21日開幕

ヨルシカの新曲「あぶく」が、2026年4月6日（月）24時からテレ東系列ほかにて放送がスタートするTVアニメ『LIAR GAME（ライアーゲーム）』のオープニングテーマに決定した。

『LIAR GAME』は甲斐谷忍による2005年から2015年にかけて「週刊ヤングジャンプ」（集英社）で連載された頭脳バトル＆心理サスペンスの金字塔的作品。正直者の女子大生・カンザキナオが、ある日突然、謎の組織が主催する大金を賭けた頭脳バトル「ライアーゲーム」に巻き込まれていく物語。

今回書き下ろされた「あぶく」についてn-buna（ナブナ）は 「あぶくという楽曲はトートロジー、つまり同語反復、同義反復を題材として書きつつ制作し作りました」と制作意図をコメントしている。

公開されたPVでは、オープニングテーマ「あぶく」の一部が使用されており、楽曲の世界観をいち早く確認することができる。

なおヨルシカは、2026年3月4日（水）に約3年ぶりとなるアルバム『二人称』を配信リリース。本作は全22曲を収録した大作で、n-bunaが原案・執筆を担当する“書簡型小説”を音楽で表現した作品となっており、Billboard JAPANのダウンロードアルバムチャートで首位を獲得するなど、リリース直後から好調な動きを見せている。

さらに、3月21日（土）からは宮城・ゼビオアリーナ仙台を皮切りに、全国ツアー「一人称」を開催。追加公演として神奈川・横浜アリーナでの2公演も発表された。

【アルバム情報】

アルバム『二人称』

ヨルシカ デジタルアルバム「二人称」配信日：2026年3月4日（水）※CDリリースなし配信ストアリンク：https://yorushika.lnk.to/second-person-al特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/yorushika/nininshou/

【ライブ情報】

ヨルシカ LIVE TOUR 2026「一人称」

2026年3月21日(土)宮城・ゼビオアリーナ仙台2026年3月22日(日)宮城・ゼビオアリーナ仙台

2026年4月18日(土)大阪・大阪城ホール2026年4月19日(日)大阪・大阪城ホール

2026年5月30日(土)愛知・名古屋 日本ガイシホール2026年5月31日(日)愛知・名古屋 日本ガイシホール

2026年7月29日（水）神奈川・横浜アリーナ ※追加公演2026年7月30日（木）神奈川・横浜アリーナ ※追加公演

2026年8月4日(火)福岡・マリンメッセ福岡A館2026年8月5日(水)福岡・マリンメッセ福岡A館

2026年9月15日(火)千葉・LaLa arena TOKYO-BAY2026年9月16日(水)千葉・LaLa arena TOKYO-BAY

ヨルシカ LIVE TOUR 2026「一人称」特設サイトhttps://yorushika.com/feature/livetour2026_ichininsho