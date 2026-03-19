アニソンダンスパフォーマンスチーム・REAL AKIBA BOYZ（略称：RAB）のグループ内ユニット「RAB ESPICE（アールエービーエスピス）」が3月18日(水)、初のデジタル写真集『最高潮デスティニー』を発売！

RAB ESPICEは、2019年にREAL AKIBA BOYZに加入した、ネス、とぅーし、ゾマやかじゃない!の3名で結成されたユニット。昨年から新メンバーとして高校生の凪、中学生のKOSUKEが加わり5人体制として活動している。

本作は、バチっときめたジャケット姿からカラフルなジャージ姿まで、ステージとはひと味もふた味も違う彼らの姿を収録。インタビューでは、写真集の見どころや撮影の裏話、今後挑戦したいことについて話を聞いた。

【写真】グループ最年少、ラブコメアニメオタクの中学生KOSUKE



――RAB ESPICE初のデジタル写真集が発売！ 撮影のお話を聞いたときはどう思いましたか？

ゾマやかじゃない! 「ついにエスピスも写真集を出すのか！」って思いました。RABとしてはファンブックとかありましたけど、エスピスだけの写真作品ってないよね？

とぅーし ない！ 初めてです。ありがとうございます！

凪 そもそも僕とKOSUKEは、写真集自体が初めてだったのでびっくりしました。

KOSUKE そうそう。「俺が写真集に......！？」って感じで。

ネス 俺がプリキュアになります、みたいな？（笑）

KOSUKE 「プリキュアに......！？」ってなりますよね（笑）。

とぅーし 写真集、嬉しいですよ！ 喫茶店と陸上競技場と２軸でやらせてもらえて、ありがたいです。衣装も１着目はジャケットでキメキメかと思ったら、２着目はジャージで（笑）。エスピスらしいというか、収まるところに収まったなって。



RAB兼任の『ジャンプ』系アニメオタク、とぅーし。好きなタイプは、見識豊かで知見豊富な人。腐女子も気になる。「一緒にオタクトークしたいし、逆に自分にない知識を持っている方と話すのも楽しいなって」普段はなかなか見る機会がない眼鏡姿もデジタル写真集に収録



――ジャケット姿の皆さん、カッコよかったです！ 凪くん、KOSUKEくんは中高生だと思えないくらい大人な雰囲気でした。

凪 いやいや。ネクタイを自分で締めることになって、危うく死ぬかと思いました（笑）。学校の制服はホック型なので、自分ではムリですもん。

ネス 俺も。自分で結べないし、やったことない。ネクタイなんて誰かに結んでもらえばいいものだと思っていました。

ゾマやかじゃない! とんでもねぇよー！（笑） いい機会だから、覚えておこうね。

――撮影で印象に残っていることは？

とぅーし 陸上競技場の撮影で、ネスとKOSUKEがめっちゃ走っていたのは覚えています（笑）。

ネス KOSUKEがテンション上がっちゃって、「ちょっと俺、１周走りたいっすわ！」って言い出して（笑）。動画撮ってくださいって言われて一緒に走ったんだけど、運動量的には俺の方が多かったっていう。

KOSUKE ネスさん、めっちゃ移動しながら撮ってくれて（笑）。

とぅーし 外側を旋回しながら撮ったから。陸上競技場に着いた瞬間は二人ともめっちゃ元気だったのに、１周してネスが失速していった記憶ある（笑）。KOSUKEのテンションは最後まで一定でした。

KOSUKE 楽しかった（笑）。トラックって柔らかいから、走りやすくてめっちゃ気持ちいいって感じでした。



ラブコメアニメオタクの中学生、KOSUKE。好きなタイプは、大人っぽいけど無邪気な面もある人。「『五等分の花嫁』の推しキャラ、四葉みたいな。明るいんですけど、実は周りをよく見ていて大人な感じで」





ゾマやかじゃない! 俺らは「２人とも元気だねー」って感じで見ていて。撮影終わった頃、ネスが控え室で「はぁ......」ってうなだれていました（笑）。

ネス 最初から飛ばしすぎたなって（笑）。陸上のアニメ映画『ひゃくえむ。』を見てめちゃくちゃ影響されていたので、トラックを前にしたらテンション上がって走りたくなっちゃって！

――みんなで走って競争とかはなかったんですか？

とぅーし 撮影でやりました！ スタートラインに並んでさ、ネスがフライングして（笑）。

ゾマやかじゃない! 「位置についてー、よーい......もう行くんかい！」って（笑）。

ネス スタートダッシュしようと思ったら、ちょっとはみ出ちゃって（笑）。

凪 ネスさんの１歩が、僕の３歩くらいですよ！ スタートダッシュからどんどん前に走って行ったので、この勝負もうムリだなってなりました。

ネス 学生時代はスポーツ学科で、一生分くらい走ったので。今は遅刻しそうなときしか走らないです（笑）。

KOSUKE ネスさん、いつも限界突破しています（笑）。

ネス いや、年を取るとリミッター外すのが難しくなってくるんだよね。

ゾマやかじゃない! そうだよ！ 30代の俺らがムリするとアキレス腱なんてパチンですよ。パチン！

とぅーし それくらい、ネスはマジで走ったんだと思います（笑）。



RAB兼任の『アイカツ！』オタク、ゾマやかじゃない！ 好きなタイプは、話し上手な人。「好きなアニメキャラでいうなら、霧矢あおいちゃん。なんでも詳しくてずっと喋ってくれる姉御肌な方がありがたいです」



――では、春に挑戦したいことや目標はありますか？

とぅーし 俺めっちゃ酒飲みなんですけど、減酒していて。もう１ヶ月、家では飲んでないんですよ。自分の健康とちゃんと向き合っていきたいなと思います！

ゾマやかじゃない! 凪とKOSUKEは4月から新学期だよね？

KOSUKE 新学期っていうか、中学3年生になっちゃうからどうしようって。

とぅーし 受験じゃん。頑張らねぇと！ 凪は？

凪 高２になるので、まだ受験生じゃないです。僕は、メインのアクロ（アクロバット）はもちろん、ダンス面でもレベルアップしたいです。あとは、船舶免許を取りたい！

――高校生で船舶免許ってシブすぎませんか？

凪 取れる年齢になったら教習所に行こうと思っていて（笑）。事務所内で船舶免許を持っている人がいないので、「僕が取ったら初じゃない？」と思って（笑）。



レトロゲームオタクの高校生、凪。好きなタイプは、黒髪ロングの人。「アニメで『このキャラ好き』って思うコはだいたいロングだと気づいて。控えめというか、最推しが主人公になることはほぼないです」





ゾマやかじゃない! いいねー！ 僕はサウナと温泉がめっちゃ好きなんですけど、「RABサウナ部」を結成してお風呂屋さんとのコラボを初めてやらせてもらって。もっとサウナ愛を発信して、お仕事につなげたいですね。

ネス ゾマさんめちゃくちゃテンション上がっていて、いいイベントだったもんね。

ゾマやかじゃない! 先日、ソロでトークライブイベントの主題歌を作ったんですよ。それもサウナにちなんだ楽曲にしたので、いつか熱波師さんを集めて一緒にサウナでMVを撮りたいです！

とぅーし めっちゃ面白いじゃん！ こういう展望を語るの、いいっすね。

ゾマやかじゃない! とぅーしはソロで歌のライブ活動もしているし、RABでも楽曲制作は挑戦していて。エスピスも誰かの楽曲でパフォーマンスするたけじゃなく、オリジナル楽曲とか一次創作で新しいコンテンツを生み出せるようにしていきたいです。一緒にMV撮ってくれる熱波師さん、集まってください！（笑）

とぅーし ゾマさん以外のメンバーが熱波師になればいいんじゃない？

ネス 凪が熱波師の免許とればいい。取りに行こう！

凪 いろいろ取りたいとは言いましたけど、免許担当みたいなのやめません？（笑）

ゾマやかじゃない! 俺はサウナ入る担当だから。凪！ 熱波師になってもらえますか？（笑）

凪 えー！ ゾマさんラクしすぎていませんか？（笑）

KOSUKE あ、やりたいこと思いつきました。エスピスでバトル（ダンスバトル）出たいです。あとは中学最後の1年なので、キッズ部門に出られるのもラスト。中学からガチのバトルに出始めたので、集大成として優勝したいっていうのが目標です。

ネス エスピスとしてバトルに挑戦したい気持ち、めちゃくちゃある。今年、仲間と出たバトルで優勝して。そこで先輩ダンサーが後輩たちを連れて決勝まで上がっていく姿を見て、めちゃくちゃカッコいいなと思って。凪とKOSUKEを連れてトーナメントを勝ち上がりたいです。



RAB兼任のVtuberオタク、ネス。好きなタイプは、銀髪丸顔ショートの人。「キャラでいうなら、『ニーア オートマタ』（ゲーム）の主人公・2B(トゥービー)みたいな感じがいいです」撮影中はポージングを取るたびに「セクシーすぎる」とスタッフ間で話題になっていた



とぅーし いいと思う！ ５人でバトル出たいです！

ゾマやかじゃない! いっぱい動画撮ろうよ。KOSUKEはキッズ部門優勝、エスピスはバトル出場を目指して頑張ろう！





■RAB ESPICE（アールエービー エスピス）

2019年にREAL AKIBA BOYZに加入したゾマやかじゃない！、とぅーし、ネスで結成された、RAB内の次世代ダンスパフォーマンスユニット。2025年に凪、KOSUKEが新加入。5人体制になって初のRAB ESPICE ワンマンライブツアー「VIVID VISION」は3月19日(木)に愛知・Zepp NAGOYA、3月21日(土)にNHK大阪ホール、4月5日(日)に東京・Kanadevia Hallにて開催予定。

公式X【@RAB_ESPICE】

公式Instagram【＠RAB_ESPICE】



【デジタル限定】RAB ESPICE写真集「最高潮デスティニー」 撮影／藤城貴則 価格／1980円





取材・文／釣本知子 撮影／藤城貴則