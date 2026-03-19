新アルバム「ARIRANG（アリラン）」リリースを明日20日に控えたBTSが19日、公式SNSとYouTube（ユーチューブ）チャンネルに、タイトル曲「SWIM」のミュージックビデオ（MV）ティザー映像を追加公開した。

27秒の映像で、「Arirang」と書かれた船の帆を広げ、航海するような映像。船出後に、7人が船の上に立ち、新たな旅程を知らせるようなイメージだった。18日に公開した17秒の最初のティザーは、博物館に展示された船の模型を見つめる女性が好奇心を刺激したのに対し、今回はBTS7人が姿を現した。

韓国メディアのスポーツ京郷は19日「映像は『SWIM』の音源を背景に、海を切り裂きながら進む白い帆船の船首を映し出すところから始まる。巨大な船の上に並んだ彼らは、揺るぎなく正面を見つめている。映画のような壮大な演出とメンバーの堅実な勢いが、本編への期待感を最高点に高めている」と表現した。

今回のMVは、世界的な演出家タヌ・ムイノ監督が演出した。BTSとの縁が深く、過去にJUNG KOOK（ジョングク）のソロ曲「Standing Next to You」のMVも担当した。

同メディアは「『SWIM』は、アップビートなオルタナティブポップ・ジャンルで、人生の波の中で止まらずに前進し続ける姿勢を歌っている。押し寄せる流れを自分のペースで淡々と泳いでいくという意志を『人生への愛』として表現した。RMが作詞全般に参加し、楽曲に深みを加えた」と報じた。