「ラムネモンキー」（フジテレビ系）の第10話が、18日に放送された。

本作は、かつての恩師の失踪事件の謎が3人の大人を再起動させる「1988青春回収ヒューマンコメディー」。反町隆史、大森南朋、津田健次郎主演。脚本は古沢良太氏。（＊以下、ネタバレあり）

マチルダこと宮下未散（木竜麻生）は、黒江恵子から大物政治家の加賀見（高田純次）が映っているビデオテープを託され、説得や脅しにも屈せずにそれを守り通し、加賀見の指示によって消されたのだった。

雄太（反町）、肇（大森）、紀介（津田）、白馬（福本莉子）は加賀見の屋敷に押しかける。一同は黒江の婆さん（前田美波里）とマチルダを殺したのではと問うが、加賀見は全く動揺することなく己を正当化。雄太ら一人一人のプライベートな事情について語りかけ、暗に脅しをかける。

放送終了後、SNS上には、「おじさんたちと白馬がラムネを飲むシーン。かっこよくて泣けた」「みんなできれいに生きようと決意したシーンに涙が止まらなかった」「『EVERYDAY』が流れる中で、皆でラムネを開けるシーンにうるっときた」「今の3人の横を中学生の3人が通り抜けていくシーンがめちゃくちゃよかった」などのコメントが上がった。

また、「マチルダ、生きていてほしいなあ」「マチルダの『きれいに生きたい』。これ以上ないほどすてきな言葉と生きざま」「『おまえらのことは全部知っているからな』と穏やかに脅迫してくる高田純次。怖っ」などの声もあった。

そのほか、「今回のラストはそう来たか！という感じ。そしてマチルダのワンショットの予告もいい。素直に最終回を楽しもう」「マチルダ＝宇宙人説は本当なのか？ 今回のラストも集団妄想なのか？ どんな終わり方をするのか気になる」「最後は『スタンド・バイ・ミー』になるのか『2001年宇宙の旅』になるのか」「あっ、タケチャンマンだ」といったコメントもあった。