トヨタ次期「ハリアー」の行方は？ 新型「RAV4」から推測する次の姿とは

トヨタ「ハリアー」は2020年の現行型登場から年月が経過し、次期型の動向が注目されています。



プラットフォームを共有する「RAV4」が2025年12月に刷新されたことで、次期型の仕様も予測しやすくなりました。これまでの歩みと新型RAV4から予想します。

「国産高級SUV」を開拓したトヨタ「ハリアー」は、1997年の初代誕生から支持を集める車種です。

【画像】超カッコイイ！ トヨタ新型「ハリアー」をCG画像で見る（42枚）

現行の4代目は2020年発売で6年が経過しました。

モデルサイクル的に刷新時期が近づく中、兄弟車の「RAV4」が2025年12月に6代目へフルモデルチェンジ。

この新型RAV4の新技術や方針を踏まえ、次期ハリアーの姿を考察します。

4代目となる現行ハリアーは、内外装のデザイン性と質感を高めたSUVとして開発されました。

外観はフロントからリアにかけて流線型のフォルムを採用し、後方には横一文字のテールランプを備えています。

内装はセンターコンソール周りに曲面を多用し、乗員を包み込むような形状を取り入れています。

骨格にはTNGAプラットフォーム（GA-K）を採用し、低重心化とボディ剛性の向上を図りました。

パワートレインは発売当初、2リッターガソリンエンジンと2.5リッターハイブリッドシステムの2種類を設定し、2022年9月には大容量リチウムイオンバッテリーを搭載したプラグインハイブリッド車（PHEV）を追加しています。

直近となる2025年6月の一部改良では、黒を基調とした外装パーツや専用19インチアルミホイールを装備する特別仕様車「Z“Leather Package・Night Shade”」および「Z“Night Shade”」を設定。また、中間グレードの「G」にもPHEVを追加して選択肢を拡大しています。

安全装備の面では、「Toyota Safety Sense」の検知範囲を拡張し、交差点における自転車や自動二輪車の認識精度を向上させたほか、プロドライビングアシスト（PDA）や後方車両への接近警報などを追加。

さらに、シートヒーターやステアリングヒーター、寒冷地仕様を全車で標準装備とするなど、機能の底上げを図っています。

新型RAV4の進化点は？

一方で、ハリアーと基礎部分を共有するRAV4は、2025年12月17日に6代目となる新型モデルを発売しました。「多様化」「電動化」「知能化」の3つを開発の軸としています。

外観スタイルは、都市部向けの「Z」、アウトドア志向の「Adventure」、走行性能を高めた「GR SPORT」の3種類を設定。

とくに「Z」グレードではボディ同色バンパーやシームレスなリアデザインを採用しています。

内装には、各機能をひとくくりにまとめた「アイランドアーキテクチャー」を取り入れ、斜め表示が可能なカラーヘッドアップディスプレイや、一方向操作方式のエレクトロシフトマチックをトヨタ車として初めて採用しました。

パワートレインは電動化を推進しており、2.5リッター直列4気筒エンジンにモーターを組み合わせたハイブリッド（システム最高出力177kW）と、新開発のプラグインハイブリッドの構成となっています。

ハイブリッドの4WDモデル（E-Four）では前後輪の駆動力配分を制御し、悪路走行用のモードも備えています。

また、トヨタ初のソフトウェア基盤「Arene（アリーナ）」を採用した点も特徴です。

これにより、画像認識やブレーキ制御の精度が向上した「Toyota Safety Sense」の搭載や、12.9インチディスプレイオーディオの応答速度向上（従来比約3倍）が実現しており、将来的には複数機能の同時アップデートにも対応する設計となっています。

次期ハリアーはどうなる？ デザインや価格は？

こうした新型RAV4の刷新を踏まえると、次期ハリアーの基本構造や搭載技術も同様の進化をたどる可能性が高いと考えられます。

外観デザインについては、近年のトヨタ車に共通するコの字型のデイタイムランニングライトを備えた「ハンマーヘッドシャーク」デザインの採用が予想されます。

リア周りも、ハリアーの象徴である横一文字のテールランプが継続されるとみられます。

内装においては、新型RAV4で導入された12.9インチディスプレイオーディオや最新のソフトウェア基盤が引き継がれ、ハリアーの特徴である落ち着いた色調の素材を組み合わせた空間になることが推測されます。

パワートレインに関しては、トヨタ全体の電動化推進や新型RAV4のラインナップ構成を考慮すると、従来の純ガソリンエンジン車が廃止され、ハイブリッドとプラグインハイブリッドに絞られる可能性も。

予想される価格や登場時期は？

価格設定について、現行ハリアーの「G（ガソリン車 2WD）」371万0300円から、「Z（ハイブリッド車 2WD）」から477万円から、「Z（プラグインハイブリッド車 E-Four）」の626万0100円です。

参考までに新型RAV4では、「Adventure（ハイブリッド車 E-Four）」450万円から「Z（プラグインハイブリッド車 E-Four）」600万円となります。

こうしたことから次期ハリアーでガソリンが廃止されるのであれば、エントリー価格は500万円からとなる可能性が高いといえます。

販売現場の状況について、首都圏のトヨタ販売店は次のように説明しています。

「現場ハリアーは2026年夏をめどに一部改良を控えています。

発売から6年近くが経過しているハリアーですので、2026年中にフルモデルチェンジするという噂もありましたが、まだ改良を行うことで現行を進化させるようです」

また関西圏のトヨタ販売店は次のように説明しています。

「現行ハリアーはまもなく改良されると聞いています。

ただし、新型RAV4の発表以降、お客様から『次のハリアーはどうなるの』『新型ハリアー出たら買うよ』などのお問合せをいただく機会が増えています」

次期ハリアーどうなる？ そして海外ではヴェンザは出るのか？（画像はヴェンザ）

次期ハリアーがいつ発売されるのかという点については、2026年の夏に改良が行われるとなると、早くとも2027年年央くらいになるのではないでしょうか。

また現行型ハリアーは、ベースとなる先代RAV4の発表および発売から約1年半後に登場しました。

この周期を2025年12月に発売された新型RAV4に当てはめても2027年前半から年央になる可能性が高いといえます。

※ ※ ※

これまでハリアーは都市型、RAV4はオフロード型という位置づけがありました。

しかし、新型RAV4の「Z」グレードは都市部を意識した意匠となっており、両者の境目が曖昧になりつつあるという見方もあります。

海外市場でハリアーに相当する「ヴェンザ」の販売が終了したこともあり、一部ではRAV4への統合を推測する声も存在します。

現時点でメーカーからの正式なアナウンスはありませんが、ハリアーは過去に国内市場で存続の危機を乗り越えて継続販売された経緯を持ちます。

新型RAV4の技術をベースに、都市型SUVとしての個性をどのように打ち出してくるのか、次期モデルの動向が注視されます。