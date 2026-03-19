“Ｗ王子”奥野壮＆豊田裕大、1日限定復活 『コスメティック・プレイラバー Season2』最終回あらすじ
俳優の奥野壮と豊田裕大がW主演を務めるフジテレビ系ドラマ『コスメティック・プレイラバー Season2』の第10話（最終回）「復活！Ｗ王子」が、きょう19日深夜1時15分から放送される。
【場面写真】指輪を見つめる…豊田裕大
本作は、楢島さち氏の同名漫画が原作。2024年8月に放送された『コスメティック・プレイラバー』では、ドキマギする出会いから甘い同棲生活までが描かれた。奥野が、超真面目かつピュアな先輩美容部員で、前作でロミーフェリーク東雲有楽町店のチーフとなった間宮棗、豊田は、生意気でクールな後輩美容部員の佐橋斗真を演じる。
斗真から指輪を渡される日を心待ちにする棗。そんな中、原田からの依頼で新人研修に協力した棗は、いずれトレーナーを目指さないかと打診される。一方、斗真のパリ行きが迫るなか、1日限定で東雲有楽町店に斗真が戻ってくることに。棗を喜ばせたい斗真が本社に自ら提案したものだった。
W王子の再来に店は活気に包まれ、全店で売上1位を達成する。
【場面写真】指輪を見つめる…豊田裕大
本作は、楢島さち氏の同名漫画が原作。2024年8月に放送された『コスメティック・プレイラバー』では、ドキマギする出会いから甘い同棲生活までが描かれた。奥野が、超真面目かつピュアな先輩美容部員で、前作でロミーフェリーク東雲有楽町店のチーフとなった間宮棗、豊田は、生意気でクールな後輩美容部員の佐橋斗真を演じる。
斗真から指輪を渡される日を心待ちにする棗。そんな中、原田からの依頼で新人研修に協力した棗は、いずれトレーナーを目指さないかと打診される。一方、斗真のパリ行きが迫るなか、1日限定で東雲有楽町店に斗真が戻ってくることに。棗を喜ばせたい斗真が本社に自ら提案したものだった。
W王子の再来に店は活気に包まれ、全店で売上1位を達成する。