【USJ】「スーパー・ニンテンドー・ワールド」新グッズが登場。「アニバーサリー・パワーアップバンド」や「パーカ」などオンラインストアのラインナップが更新
【「スーパー・ニンテンドー・ワールド」5周年記念イベント】 開催期間：3月18日～2027年1月11日
HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.
ユー・エス・ジェイは、「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）」における「スーパー・ニンテンドー・ワールド」の新グッズを3月18日に発売した。
今回の新グッズは、エリア内での遊びを拡張する「パワーアップバンド」のアニバーサリーモデルや、「スーパーマリオ」シリーズでおなじみのキャラクターやアイテムなどがデザインされた「パーカ」、スターやキノコなどの形になっている「人形焼き」、マリオたちのピンバッジなどがラインナップ。
「USJ」オンラインストアでも販売開始されているが、執筆現在は「パーク来場者限定」となっている。
□「スーパー・ニンテンドー・ワールド」グッズのオンラインストア
HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.
MINIONS TM & (C) 2026 Universal Studios.
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TM and (C) 2026 Sesame Workshop
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