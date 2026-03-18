【「スーパー・ニンテンドー・ワールド」5周年記念イベント】 開催期間：3月18日～2027年1月11日

　ユー・エス・ジェイは、「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）」における「スーパー・ニンテンドー・ワールド」の新グッズを3月18日に発売した。

　今回の新グッズは、エリア内での遊びを拡張する「パワーアップバンド」のアニバーサリーモデルや、「スーパーマリオ」シリーズでおなじみのキャラクターやアイテムなどがデザインされた「パーカ」、スターやキノコなどの形になっている「人形焼き」、マリオたちのピンバッジなどがラインナップ。

　「USJ」オンラインストアでも販売開始されているが、執筆現在は「パーク来場者限定」となっている。

□「スーパー・ニンテンドー・ワールド」グッズのオンラインストア

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