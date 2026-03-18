ホスト界のレジェンドである軍神こと湊瑛久が、後輩ホストの整形事情を暴露した。

【映像】整形箇所を暴露された人気ホスト

ABEMAで配信中の『愛のハイエナ5』は、“愛”をテーマに人間の『欲望』をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティ。同番組内の人気企画「山本裕典、ホストになる。」の特別編がABEMAビデオ限定動画として公開された。

特別編では、3店舗合同営業の開始直前の様子を公開。以前から他店のホストと衝突を繰り返していたSiVAHの本気湊に対し、軍神が「喧嘩すんなよ」と厳重注意を行う場面でその暴露は飛び出した。本気湊が「（喧嘩になっても）どっちでも勝てる」と強気な態度を崩さないでいると、軍神はすかさず「鼻整形してるくせに、何言ってるんだ」と一喝。さらに軍神がその鼻に触れようとすると、本気湊は「危ない！ 150万円かかってんだから」と必死にガードし、多額の費用を投じた整形箇所であることを図らずも自ら認める形となった。

軍神は、高額なメンテナンスを施した顔を盾に強がる後輩に対し、「触れる程度で危ないとか言ってる奴が、何言ってんだ本当」と呆れ顔を見せていた。

しかし、営業が始まると、本気湊は玲と共に敵地であるclub Leo...で快進撃を開始。整形した鼻を気にする素振りも見せず、シャンパンを次々と空けていく姿に、club Leo...の和久井繭社長も「どこでスイッチが入るか分からないから心配」と危機感を募らせていた。