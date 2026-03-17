【（AV端子接続機器用）HDMIコンバーター＜ブラック＆ゴールド＞（型番：CC MLHDC BG）】 4月中旬 発売予定 価格：オープン（参考価格：2,145円）

コロンバスサークルは、「（AV端子接続機器用）HDMIコンバーター＜ブラック＆ゴールド＞」（型番：CC MLHDC BG）を4月中旬に発売する。数量限定で価格はオープン。参考価格は2,145円。

本製品は、懐かしのレトロゲーム機やビデオデッキなどの「AV端子（赤白黄）ケーブル」からの出力を「HDMI出力」に変換する映像出力変換コンバーター。

今回、発売中の「HDMIコンバーター（CC-MLHDC-BK）」の機能はそのままに、カラーバリエーション製品として「ブラック＆ゴールド」が登場する。特別なカラーリングを好むユーザー向けの製品で、初回生産限定品となる。

「（AV端子接続機器用）HDMIコンバーター＜ブラック＆ゴールド＞」使用イメージ

「（AV端子接続機器用）HDMIコンバーター＜ブラック＆ゴールド＞（型番：CC MLHDC BG）」

対応機種：AV端子接続に対応の各種機器（ゲーム機・ビデオデッキ・ DVDプレイヤーなど）

【同梱物】

・HDMIコンバーター

・USBケーブル（電源供給用）

※対応解像度：720p、1,080p

※本製品には、アップコンバート機能はございません。

※本製品にHDMIケーブル及びUSB ACアダプタは付属しておりません。別途ご用意下さい。

※本製品は コロンバスサークル のオリジナル製品であり、各社のライセンス製品ではありません。

※記載されている名称または商品名は各社の商標または登録商標です。

※画面は開発中のものです。本製品の仕様、形状、色、パッケージは改良のため予告なく変更する場合があります。