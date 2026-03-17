WEGO×NCT WISHコラボ♡春ビジュアル公開＆限定アイテム登場

人気ファッションブランド「WEGO」が、2026年SPRINGシーズンのビジュアルモデルとしてNCTの最終ユニット「NCT WISH」を起用。2026年3月19日（木）より、WEGO全店舗でビジュアル掲出をスタートします。さらにコラボレーションアイテムの発売や限定トートバッグのプレゼント、撮り下ろしビジュアルBOOKの配布など、ファン必見の特別企画も多数登場♡春らしいストリートスタイルをまとったNCT WISHの世界観を楽しめるスペシャル企画です。

NCT WISHの春ビジュアル登場

2024年2月21日にシングル「WISH」で日韓同時デビューを果たしたNCT WISHは、NCTの最後のユニットとして誕生した注目グループ。

日本での初単独ツアー『NCT WISH 1st CONCERT TOUR INTO THE WISH : Our WISH in JAPAN』の開催や、日本オリジナルミニアルバム『WISHLIST』のリリースなど、日本でも活躍の幅を広げています。

今回のWEGO 2026 SPRINGでは、ストリートカジュアルをベースにシックな雰囲気も取り入れたビジュアルを展開。

2026年3月19日（木）からWEGO全店舗で掲出され、一部店舗ではウィンドウ掲出や大型パネル展示も実施されます。

店舗ではNCT WISHからのスペシャルメッセージも放送され、ファンにとって特別な空間に♡

掲出期間：2026年3月19日（木）～

掲出店舗：WEGO全店舗

※WEGO VINTAGE一部店舗対象外

※WEGO原宿本店、心斎橋店ではウィンドウ掲出あり

Maison de FLEUR×ポケピース初コレクション♡大人可愛い限定アイテム

WEGO×NCT WISHコラボアイテム

ラグラングラフィックTシャツ



価格：4,399円（税込）

カラー：ピンク／ホワイト（サイズ：M／L）

ゲームグラフィックTシャツ



価格：4,949円（税込）

カラー：ホワイト／グレー（サイズ：M／L）

スターパターンZIPパーカー



価格：6,929円（税込）

カラー：杢グレー（サイズ：M／L）

スターパターンスウェットパンツ



価格：5,939円（税込）

カラー：杢グレー（サイズ：M／L）

ロゴツイルキャップ



価格：3,299円（税込）

カラー：ピンク／グレー（サイズ：F）

チャーム付きナップサック



価格：5,499円（税込）

カラー：ホワイト／グレー

今回のコラボレーションでは、NCT WISHのキュートな世界観を表現したオリジナルロゴデザインのアイテムが登場します。

先行販売：2026年4月17日（金）12:00～（WEGO ONLINE STORE限定）

一般販売：2026年4月18日（土）～（各店舗オープン時間に準ずる）

※商品はすべてなくなり次第終了となります。

限定トート＆ビジュアルBOOK

オリジナルトートバッグ

キャンペーン期間中、税込5,000円以上購入した方に特典も用意されています。

配布期間：WEGO ONLINE STORE：2026年3月19日（木）10:00～／WEGO実店舗：2026年3月19日（木）～

配布条件：店内商品を税込5,000円以上お買い上げの方にプレゼント

※ONLINE STOREはグレー、店舗はブルーを配布

※WEGOアプリ無料会員登録＆クーポン画面提示必須

※1会計につき1点

※なくなり次第終了

さらに、コラボ発売に合わせて撮り下ろしビジュアルを収録した「WEGO MAGAZINE “NCT WISH” Special edition」も配布されます。

配布期間：WEGO ONLINE STORE：2026年4月17日（金）12:00～／WEGO実店舗：2026年4月18日（土）～

※税込5,000円以上購入で1会計につき1冊配布

※数量限定

春はNCT WISHとWEGOコーデ

今回のWEGO 2026 SPRING企画では、NCT WISHの魅力あふれるビジュアル展開に加え、コラボアイテムや限定特典などファン必見のコンテンツが盛りだくさん。

ストリート感のある春コーデを楽しみながら、ここでしか手に入らないスペシャルアイテムもチェックできます♡

数量限定の特典やグッズもあるので、気になる方は早めにWEGO店舗やオンラインストアをチェックしてみてください。