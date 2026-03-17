アメリカのトランプ大統領は16日、ホルムズ海峡の安全確保をめぐり、日本を含む各国を名指しして改めて支援を要請しました。中継です。

トランプ氏は、ホルムズ海峡の安全確保に向けた協力に積極的ではない国もあるとして、不満をあらわにしました。

アメリカ・トランプ大統領

「アメリカが輸入する石油のうちホルムズ海峡経由は1％未満だが、日本は95％、中国は90％、多くの欧州諸国もかなりの割合だ。韓国も35％を占める。だからこそ彼らに海峡の安全確保に協力してほしい」

その上で、トランプ大統領は「協力にとても熱心な国もあれば、そうでもない国もある。参加しない国もある」と述べ、アメリカが長年にわたり外部の脅威から守ってきた国でもさほど積極的ではないと不満をあらわにしました。また、協力を表明した国について近く発表する予定だということです。

そして、戦闘の終結をめぐっては、「イランは合意を望んでいる」「アメリカの関係者と話し合っている」と明らかにしました。

しかし、その一方で、イランの新たな最高指導者モジタバ・ハメネイ師について、「片方の足を失ったとか、死亡したという人もいる」と指摘。

「誰が指導者なのかさえ分からない」として、交渉相手がよく分からないとの認識を示しました。