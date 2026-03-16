日本時間１５日に米フロリダ州で行われたワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の準々決勝で、日本はベネズエラに５−８で逆転負けを喫した。

日本が初めて４強入りを逃し、ベネズエラは２００９年以来の準決勝進出を果たした。

試合を早く落ち着かせたかった

試合は序盤から点の取り合いとなった。だが、打ち合いになれば、パワーに勝るベネズエラに分がある。日本は中盤以降、試合を落ち着かせる必要があった。

その任は五回から登板した隅田、伊藤に託された。しかし、隅田は豪州戦で３回７奪三振と好投したが、技巧派で打者を押し込むスタイルではない。伊藤は韓国戦で速球が高めに抜け、万全には見えなかった。

負けたら終わりの状況だから、１次ラウンドで球威ある速球とスプリットがさえ渡り、切り札的存在に浮上した種市を五回から投入しても良かったと思う。隅田、伊藤が逆転を許した後、七回から登板した種市はけん制悪送球で失点したが、速球とスプリットは先発の山本に次ぐ精度に映った。

対照的にベネズエラは四回から登板し、大谷らから三振を奪った左腕デヘススに代表されるように、救援陣の力強さが逆転勝ちを呼び込んだ。デヘススは１５０キロ台前半のツーシーム、１４０キロ前後のカットボールの２球種が大半だったが、どちらもスピンが効き、打者の手元で変化して押し込む強さがあった。

日本救援陣は故障者が相次ぎ、強い球で打者を押し込むスタイルの投手が手薄になったことが響いた。（第１回ＷＢＣ投手コーチ）