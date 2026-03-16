萩原利久、マイクトラブルに神対応 事務所スタッフのアニメ映画感想に感謝「熱弁してくれた」
俳優の萩原利久、古川琴音、四宮義俊監督が16日、都内で行われたW主演を務めるアニメ映画『花緑青が明ける日に』の舞台あいさつに登壇した。
【全身ショット】緑のワンポイントがカワイイ！スタイリッシュな古川琴音
公開から10日が経過。反響を問われると「会社の人が結構見てくれている方が多くて。昔、担当してくださった方が感想を言ってくれた。その人にとって僕の過去作の中でもトップレベルに好きだったみたいで熱弁してくれた」と感謝した。余韻がある映画で鑑賞から数日が経過しても思い出に浸りながら感想を伝えてくれたそうで「うれしかったです」としみじみ語った。
また、イベントでは古川のマイクにトラブルが発生。予想外の事態にスタッフも大慌てとなっていると萩原は「マイクを回して使いましょうか？」と提案した。神対応を見せ、3人で仲良く2本のマイクを使うことに。作品作りと同様に息ぴったりだった。
日本画家としての活動を軸に、新海誠監督や片渕須直監督のアニメーション作品に参加するなど、ジャンルを越えて創作活動を続けてきた四宮義俊監督がオリジナル脚本で描く初の長編アニメーション。
タイトルにもなっている「花緑青（はなろくしょう）」は、燃やすと青くなる緑色の顔料で、かつて花火の材料として使われていたが、美しさと引き換えに毒性を持つことから幻となった物質。物語の舞台は、創業330年を誇る花火工場「帯刀煙火店」。再開発による立ち退き期限が迫る中、幻の花火「シュハリ」と、そこで育った若者たちの未来をめぐる2日間の物語が描かれる青春ドラマとなる。
【全身ショット】緑のワンポイントがカワイイ！スタイリッシュな古川琴音
公開から10日が経過。反響を問われると「会社の人が結構見てくれている方が多くて。昔、担当してくださった方が感想を言ってくれた。その人にとって僕の過去作の中でもトップレベルに好きだったみたいで熱弁してくれた」と感謝した。余韻がある映画で鑑賞から数日が経過しても思い出に浸りながら感想を伝えてくれたそうで「うれしかったです」としみじみ語った。
日本画家としての活動を軸に、新海誠監督や片渕須直監督のアニメーション作品に参加するなど、ジャンルを越えて創作活動を続けてきた四宮義俊監督がオリジナル脚本で描く初の長編アニメーション。
タイトルにもなっている「花緑青（はなろくしょう）」は、燃やすと青くなる緑色の顔料で、かつて花火の材料として使われていたが、美しさと引き換えに毒性を持つことから幻となった物質。物語の舞台は、創業330年を誇る花火工場「帯刀煙火店」。再開発による立ち退き期限が迫る中、幻の花火「シュハリ」と、そこで育った若者たちの未来をめぐる2日間の物語が描かれる青春ドラマとなる。