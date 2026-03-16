日本競輪選手養成所（静岡県伊豆市）の第129回生（70人、1人不参加）と第130回生（20人）の卒業記念レース初日が16日、伊東温泉競輪場で開催された。男女ともに予選2走が行われ、男子はオープニングレースを制した中村嶺央（20＝千葉）らが準決勝進出。女子は在所1位の小原乃亜（23＝岩手）が連勝で決勝入りを果たした。17日、男子は準決勝と決勝、女子は決勝が行われる。

男子在所No.1の沢田桂太郎（28＝大分）は2、1着で順当に準決勝に駒を進めた。特に2走目は1周駆けて力強く押し切り。「スピードと地脚がある。どちらも生かせれば」と胸を張った。

父がトライアスロンをしていたこともあり、身近にあったロードバイクに興味を持った。高校からナショナルチームに所属し、東京五輪を目指していた時期も。現在は大分のロードレースチームにも所属する。

「チームで別府競輪場で練習し、競輪をより身近に感じて選手を目指した。競技も続けてロードと競輪のファンをつなげたい」と野望を抱く。

▽17日・7R男子準決勝

（1）兒島 直樹25福岡

（2）小笠原匠海25東京

（3）北宅 柊麻24大阪

（4）西原裕太郎26佐賀

（5）北村 翔太24群馬

（6）鶴 健志27福岡

（7）沢田桂太郎28大分

（8）中西将太郎28東京

（9）柳沼鼓太朗23福島