アンパンマン「オリジナルシートクッション」がもらえるキャンペーンも！ペアコーデもできちゃう新作半袖Tシャツが出たよ

バンダイライフスタイル事業部は、アニメ「それいけ！アンパンマン」の子ども服ブランド「アンパンマンキッズコレクション」から、半袖ペアTシャツコレクションの新作を2026年3月13日から順次販売しています。

アンパンマンたちのデザインがかわいいシートクッション

3月13日から4月5日までの期間、店頭やバンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ内アンパンマンキッズコレクションオンラインショップ」で、対象商品を1万3000円以上購入すると、「オリジナルシートクッション」がもらえるキャンペーンを実施しています。

店頭でのキャンペーン詳細はこちらから、プレミアムバンダイでのキャンペーン詳細はこちらから確認できます。

新作の半袖ペアTシャツコレクション

・めくれる！ひょこっとTシャツ／ひょこっとTシャツ 大人

アンパンマン、ばいきんまん、ドキンちゃん、コキンちゃんがひょこっとのぞいています。バックプリントには各キャラクターの後ろ姿がデザインされています。

子どもサイズは、アンパンマンとコキンちゃんをめくると、めいけんチーズとホラーマンが出てくるギミック付き。ペアコーデが楽しめる大人用サイズもあります。

サイズ展開は80、90、100、110、120cm、カラーはオフ白とブルー。大人はS、M、L、LL、カラーはオフ白のみです。

価格は、子ども5390円、大人6050円。

・ドキンちゃんコキンちゃんむぎゅっとなかよしTシャツ

頬をくっつけてハグしたドキンちゃんとコキンちゃんがかわいいデザイン。バックプリントには上目づかいのドキンちゃんの後ろから、コキンちゃんがひょこっと顔を出しています。子どもサイズは袖がふわっとしたかわいいシルエット。親子でペアコーデが楽しめます。

サイズ展開は子ども80、90、100、110、120cm、カラーはオフ白とピンク。大人はS、M、L、LL、カラーはオフ白のみ。

価格は、子ども4620円、大人5720円です。

・つながる！さがら刺繍Tシャツ

バイキンUFOの拳を、立体感があってふわふわな"さがら刺繍"で表現しています。フロントとバックのデザインがつながっていて、フロントにはアンパンマン、カレーパンマン、しょくぱんまん、バックにはばいきんまんとかびるんるんをプリントしています。

サイズは80、90、100、110、120cm、カラーはブラックとオフ白。

価格は4950円です。

・光る！アンパンマンばいきんまんサングラスTシャツ／光る！ドキンちゃんコキンちゃんサングラスTシャツ

アンパンマン、ばいきんまん、ドキンちゃん、コキンちゃんの顔を大きくプリントした、暗闇で光る半袖のシャツです。

暗いところではサングラスのレンズに、だだんだんとかびるんるん、アンパンマンとあかちゃんまんが浮かび上がります。また、星のモチーフからホラーマンとめいけんチーズ、ハートのモチーフからはメロンパンナちゃん、ロールパンナが現れます。

バックには、だだんだんとかびるんるん、アンパンマンとあかちゃんまんがプリントされています。

サイズ展開は80、90、100、110、120cm。カラーは、アンパンマンばいきんまんがレッドとブルー、ドキンちゃんコキンちゃんがピンクとサックスブルー。

価格は各4180円。

（C）やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部